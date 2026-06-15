España inicia el sueño de la segunda estrella ante la impredecible Cabo Verde

El reloj ha dejado de correr. La espera ha finalizado. Han sido tres años y medio en los que ha sucedido de todo, la mayor parte para bien tras aquella dolorosa eliminación en octavos de final ante Marruecos en el último Mundial. Poco queda de aquel equipo que se fue de Catar antes de lo previsto y que ha evolucionado a pasos agigantados en este periodo. Por el camino han aparecido estrellas mundiales, como Lamine Yamal, y se han cosechado dos títulos: la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.

En Estados Unidos, México y Canadá, este grupo de futbolistas y el seleccionador Luis de la Fuente tendrán el gran reto de sus vidas: bordar la segunda estrella en la camiseta de la Roja.

El viaje para conseguirlo, que a buen seguro será largo y complicado, comienza este lunes en el Estadio de Atlanta ante un rival que se estrena en una Copa del Mundo: Cabo Verde.

De la Fuente tiene a todos disponibles, pero será cauto Las dudas que sobrevolaban la concentración de España antes del comienzo del torneo han ido desapareciendo con el paso de las semanas. El estado físico de Nico Williams, Víctor Muñoz y Lamine Yamal preocupaba tras sus respectivas lesiones, que les hicieron perderse el tramo final de la temporada con sus clubes. Los tres han conseguido recuperarse a tiempo para el debut mundialista, dejando una sensación de alivio generalizada en el ambiente de España. Luis de la Fuente tiene a todos disponibles, pero no arriesgará lo más mínimo. Así lo confirmó en la rueda de prensa previa al partido, donde fue cuestionado especialmente por Lamine Yamal, y donde se le vio especialmente contento e ilusionado. “La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones. Se ha seguido el proceso previsto y ha llegado a la cita en el momento que queríamos que llegara. Está entrenando bien, como Nico y Víctor. Están todos disponibles. No están para empezar el partido, pero veremos cómo se desarrolla el encuentro", declaró. Luis de la Fuente: "Lamine está en perfectas condiciones, pero no para 90 minutos" ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL) Sin los dos extremos titulares, las alas parecen reservadas para Baena y Ferran Torres en este comienzo de campeonato. El técnico ya tiró de ellos en el último amistoso ante Perú, donde presentó una alineación que bien podría ser la que iniciase mañana el choque. El valenciano llega especialmente inspirado después de anotar un gol ante Irak en el primer amistoso y darle una asistencia a Pedri en el segundo ante los peruanos. En la previa del duelo, Ferran afirmó que cree que puede estar viviendo "su mejor momento". “⚽️¡GOOOL DE ESPAÑA!

🦈¡Ferrán Torres abre la lata!



🇪🇸 España 1-0 Irak 🇮🇶 | Minuto 16#SelecciónRTVE



📺Sigue el partido EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/qvHjSXh7KG pic.twitter.com/vCKNv2sEhX“ — Teledeporte (@teledeporte) June 4, 2026 En el resto, pocas dudas, con la columna vertebral de la última Eurocopa disponible. La alineación probable de España para el duelo ante Cabo Verde es la siguiente: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Pedri; Álex Baena, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal. Luis de la Fuente considera que es un bendito problema tener jugadores tan buenos que, según él, son "el mejor equipo del mundo". El seleccionador tuvo buenas palabras especialmente para su centro del campo, al que considera también "el mejor" del planeta.