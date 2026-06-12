La 1 lidera el jueves (16,6%) con la inauguración del Mundial, la visita del papa a Canarias y el estreno de 'El perro andaluz'
- La inauguración del Mundial es lo más visto del día con 3.351.000 espectadores (28%) y más de 8.5 millones de contactos
- Gran estreno del nuevo programa de Manu Sánchez ‘El perro andaluz’, con un 15,1% de cuota y más de 4,1 millones de espectadores únicos
- Por la mañana lidera la retransmisión del encuentro del papa León XIV con los migrantes en Gran Canaria: 17,1% y 2.239.000 contactos en La 1 y Canal 24 Horas
- El arranque del Mundial regala a RTVE Play su mejor dato diario del año al rozar 2 millones de visitantes únicos
- RTVE tiene preparado el mayor despliegue de su historia para este Mundial. Esta noche Canadá-Bosnia Herzegovina
La 1 fue líder indiscutible del jueves (16,6%) con su programación dedicada a la visita del papa León XIV, la inauguración del Mundial y el estreno de ‘El perro andaluz’, y se impuso en casi todas las franjas del día: madrugada (11,7%), mañana (17,3%), tarde (12,9%) y prime time (24,2%).
Noche de fútbol y estreno en La 1
La inauguración del Mundial lidera y es lo más visto del día. Una media de 3.351.000 espectadores vieron el partido entre México y Sudáfrica, con una cuota del 28% y más de 8,5 millones de espectadores únicos. En el descanso se emitió el Telediario 2, con Pepa Bueno, que siguieron casi 3 millones de espectadores y alcanzó un 24,6% de cuota. La ceremonia inaugural reunió a 2.002.000 espectadores y un 22,2% de cuota. Supera en dos puntos a la ceremonia inaugural del Mundial de 2022 en Qatar y lidera su franja.
Grandes datos también para el estreno de ‘El perro andaluz’, el nuevo programa de Manu Sánchez, que llegó a La 1 con una cuota del 15,1%, una total de 1.282.000 espectadores de media y es la opción más contactada en su franja con hasta 4.110.000 espectadores únicos.
Lideró en niños (26,7%), en jóvenes de 13 a 24 años (23,4%), en adultos de 45 a 64 (15,7%), y de 65 a 74 (13,6%) y logra sus mejores registros en Murcia (21%), Baleares (19,8%), Castilla-La Mancha (18,7%), Andalucía (17,2%), Madrid (16,2%), Castilla y León (15,7%) y Euskadi (15,0%)
Viaje del Papa a Canarias
Este jueves, también RTVE también vivió una jornada histórica del viaje del Papa a nuestro país, con su visita a Canarias. La retransmisión del encuentro de León XIV con los migrantes en Gran Canaria, conducida por Alejandra Herranz, lideró en su franja con un 17,1% de cuota, 619.000 espectadores y un total de 2.239.000 contactos. Una retransmisión que lidera en todos los grupos de edad, destacando su dato en jóvenes de 13 a 24 (22,5%) y mayores de 75 (20,6%). En Canarias alcanzó un 14,7% de cuota.
Este viernes será último día del viaje del pontífice a nuestro país y se desarrollará en Tenerife. Alejandra Herranz seguirá a los mandos de la programación especial de La 1 y el Canal 24 horas con la retransmisión de una visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos, con salida destino a Roma (15:00 h).
La audiencia digital, con el Mundial
El arranque del Mundial regala a RTVE Play su mejor dato diario de 2026 al rozar 2 millones de visitantes únicos (1.959.696) y uno de los mejores datos diarios de RTVE.es de este año al superar 2,6 millones de visitantes
La ceremonia de inauguración fue seguida en RTVE Play por 97.522 visitantes únicos. El primer partido del campeonato, México-Sudáfrica, reunió a 385.570 visitantes únicos en RTVE Play, un 65% por encima del dato registrado por el partido inaugural del Mundial de Qatar en 2022.
Desde ayer y hasta las 7 am de hoy, un total de 839.642 visitantes únicos han consultado algún contenido del Mundial en RTVE.es, de los que 521.000 han visitado alguno de los directos alrededor del campeonato.
Los contenidos del primer día del Mundial de Fútbol alcanzan 4,77 millones de visualizaciones y 117.0000 interacciones en las redes sociales de RTVE. El TikTok de La 1 "¡Talento hispano en el arranque del Mundial 2026!" es el contenido más visto, con más de 560 mil visualizaciones