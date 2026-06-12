La 1 lidera el jueves (16,6%) con la inauguración del Mundial, la visita del papa a Canarias y el estreno de 'El perro andaluz'

La 1 fue líder indiscutible del jueves (16,6%) con su programación dedicada a la visita del papa León XIV, la inauguración del Mundial y el estreno de ‘El perro andaluz’, y se impuso en casi todas las franjas del día: madrugada (11,7%), mañana (17,3%), tarde (12,9%) y prime time (24,2%).

Noche de fútbol y estreno en La 1 La inauguración del Mundial lidera y es lo más visto del día. Una media de 3.351.000 espectadores vieron el partido entre México y Sudáfrica, con una cuota del 28% y más de 8,5 millones de espectadores únicos. En el descanso se emitió el Telediario 2, con Pepa Bueno, que siguieron casi 3 millones de espectadores y alcanzó un 24,6% de cuota. La ceremonia inaugural reunió a 2.002.000 espectadores y un 22,2% de cuota. Supera en dos puntos a la ceremonia inaugural del Mundial de 2022 en Qatar y lidera su franja. La 1 estrena este jueves 'El perro andaluz', el nuevo gran formato de entretenimiento de Manu Sánchez Grandes datos también para el estreno de ‘El perro andaluz’, el nuevo programa de Manu Sánchez, que llegó a La 1 con una cuota del 15,1%, una total de 1.282.000 espectadores de media y es la opción más contactada en su franja con hasta 4.110.000 espectadores únicos. Lideró en niños (26,7%), en jóvenes de 13 a 24 años (23,4%), en adultos de 45 a 64 (15,7%), y de 65 a 74 (13,6%) y logra sus mejores registros en Murcia (21%), Baleares (19,8%), Castilla-La Mancha (18,7%), Andalucía (17,2%), Madrid (16,2%), Castilla y León (15,7%) y Euskadi (15,0%)

Viaje del Papa a Canarias Este jueves, también RTVE también vivió una jornada histórica del viaje del Papa a nuestro país, con su visita a Canarias. La retransmisión del encuentro de León XIV con los migrantes en Gran Canaria, conducida por Alejandra Herranz, lideró en su franja con un 17,1% de cuota, 619.000 espectadores y un total de 2.239.000 contactos. Una retransmisión que lidera en todos los grupos de edad, destacando su dato en jóvenes de 13 a 24 (22,5%) y mayores de 75 (20,6%). En Canarias alcanzó un 14,7% de cuota. Este viernes será último día del viaje del pontífice a nuestro país y se desarrollará en Tenerife. Alejandra Herranz seguirá a los mandos de la programación especial de La 1 y el Canal 24 horas con la retransmisión de una visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos, con salida destino a Roma (15:00 h). Visita de este jueves del Papa a Canarias Alejandro Barrosa / ACFI Alejandro Barrosa / ACFI