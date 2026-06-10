'El perro andaluz by Manu Sánchez': Invitados, colaboradores y cuándo ver el gran estreno
- Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla, primeros invitados del programa
- No te pierdas una nueva emisión cada jueves a las 23:00 horas en La 1 y RTVE Play
Hay un nuevo Sánchez que aspira a presidir, pero no el que la mayoría imagina... sino Manu Sánchez. El carismático presentador aterriza en el prime time de La 1 al frente de El perro andaluz, un innovador formato que simula la formación de un particular "Consejo de Ministros" a base de entrevistas a fondo.
En esta primera cita arranca su programa electoral, en el que se va a elegir cuidadosamente a su equipo de gobierno con entrevistas en las que no habrá filtro. Sin ir más lejos, Manuel Carrasco será el primer entrevistado que pueda formar parte de este equipo. Además, hablarán de música, emociones y de la necesidad de recuperar la humanidad en tiempos convulsos, tal y como lo cuenta el artista en su último disco, con el que pretende volver a batir récords en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
La figura de Jesús Quintero estará muy presente en el programa, con la visita de su hija Andrea que, junto a Manuel Carrasco, recordarán la magia de las entrevistas que este gran comunicador lograba en sus programas, como El perro verde, que está en el ADN de El perro andaluz. Mari Paz Sayago se convertirá en la voz de la memoria y será la encargada de materializar estos recuerdos en los que Televisión Española siempre ha estado presente.
Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla, primeros invitados
Manuel Carrasco nos regalará antes de marcharse su tema “Cambiar”, junto a La Pucci, una de las artistas jóvenes más interesantes del momento. Por otra parte, Miguel Ángel Revilla inaugurará como primer invitado la sección La Oficina Contra el Centralismo, demostrando que al programa se viene a ladrar y a mojarse. El carismático expresidente de Cantabria le dará consejos a Manu Sánchez sobre cómo ser un buen presidente y se enfrentará al interrogatorio de nuestra agente del CNI, Asaari Bibang. A esta reunión se unirá la creadora de contenido cántabra Teresa Gareche, que, con mucho humor, nos hará conocer mejor su tierra.
Horario y dónde ver el estreno de El perro andaluz
Una noche llena de humor, emociones y muchas ganas de ladrar, acompañados por la mejor banda y el coro Gospel It, que llenarán de música este programa con una banda sonora que no dejará indiferente a nadie. El primer ladrido de una nueva etapa que promete dar mucho que hablar, así que no te pierdas el gran estreno del programa este jueves, tras el partido entre México y Sudáfrica de la jornada inaugural del Mundial, en La 1 y RTVE Play. ¿Te lo vas a perder?