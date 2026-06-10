'El perro andaluz by Manu Sánchez': Invitados, colaboradores y cuándo ver el gran estreno

Hay un nuevo Sánchez que aspira a presidir, pero no el que la mayoría imagina... sino Manu Sánchez. El carismático presentador aterriza en el prime time de La 1 al frente de El perro andaluz, un innovador formato que simula la formación de un particular "Consejo de Ministros" a base de entrevistas a fondo.

En esta primera cita arranca su programa electoral, en el que se va a elegir cuidadosamente a su equipo de gobierno con entrevistas en las que no habrá filtro. Sin ir más lejos, Manuel Carrasco será el primer entrevistado que pueda formar parte de este equipo. Además, hablarán de música, emociones y de la necesidad de recuperar la humanidad en tiempos convulsos, tal y como lo cuenta el artista en su último disco, con el que pretende volver a batir récords en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

La figura de Jesús Quintero estará muy presente en el programa, con la visita de su hija Andrea que, junto a Manuel Carrasco, recordarán la magia de las entrevistas que este gran comunicador lograba en sus programas, como El perro verde, que está en el ADN de El perro andaluz. Mari Paz Sayago se convertirá en la voz de la memoria y será la encargada de materializar estos recuerdos en los que Televisión Española siempre ha estado presente.

Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla, primeros invitados Manuel Carrasco nos regalará antes de marcharse su tema “Cambiar”, junto a La Pucci, una de las artistas jóvenes más interesantes del momento. Por otra parte, Miguel Ángel Revilla inaugurará como primer invitado la sección La Oficina Contra el Centralismo, demostrando que al programa se viene a ladrar y a mojarse. El carismático expresidente de Cantabria le dará consejos a Manu Sánchez sobre cómo ser un buen presidente y se enfrentará al interrogatorio de nuestra agente del CNI, Asaari Bibang. A esta reunión se unirá la creadora de contenido cántabra Teresa Gareche, que, con mucho humor, nos hará conocer mejor su tierra. Manu Sánchez ladra más fuerte que nunca en 'El perro andaluz', el nuevo gran formato de entretenimiento del prime time de La 1