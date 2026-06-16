Harry Kane quiere seguir cambiando la historia

Harry Kane viene a este Mundial como la principal estrella y el líder de una generación de jugadores que sueña con conquistar su segunda estrella. Esta temporada con el Bayern Múnich, Kane anotó 64 goles y brindó ocho asistencias en 56 partidos, marcando su mejor temporada en cuanto a cifras. Fue un pilar fundamental del equipo de Kompany que logró el doblete nacional y que estuvo a nada de disputar la final de la UEFA Champions League.

Una temporada goleadora histórica Thomas Tuchel, el seleccionador de Inglaterra, convocó a otros 25 futbolistas, entre los que destacan el capitán del Chelsea, Reece James, y los centrocampistas Declan Rice y Jude Bellingham. En la delantera, Harry Kane estará acompañado por jugadores como Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins y el reciente fichaje del FC Barcelona, Anthony Gordon. Si sumamos los goles de todos los atacantes con Inglaterra, el delantero del Bayern Múnich tiene más goles que todos ellos, con un total de 79 en 114 partidos.

Fin del gafe, fin del meme Al canterano del Tottenham Hotspur se le había catalogado como un jugador 'maldito' porque nunca había podido ganar a pesar de haber sido el máximo goleador del futbol inglés, tanto a nivel de clubes como en selección. Kane consiguió el primer título de su carrera la temporada pasada al ganar la Bundesliga 2024/2025. Antes de eso, había perdido seis finales, tanto con clubes como con selecciones, y había quedado dos veces en segundo lugar en ligas. A nivel de selecciones, Kane ha perdido dos finales de Eurocopa y una semifinal en el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que ganó la Bota de Oro con seis tantos. Es el jugador con más goles en la historia de la Premier League, con 213, solo por detrás de Alan Shearer, quien tiene 260. Tras una temporada de récords para él, ha despertado la ilusión en el pueblo inglés por conseguir su segunda Copa del Mundo, 60 años después.