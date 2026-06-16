El debut de España en el Mundial arrasa con más de 7,3 millones y 60,4% de cuota en La 1, líder absoluta del día
- El empate ante Cabo Verde logra más de 11 millones de espectadores únicos
- La 1 alcanza un 22,8% este lunes, su mejor dato diario desde el 26 de abril de 2025
- El partido fue seguido ayer en directo en RTVE Play por 943.233 visitantes únicos totales
El debut de la Selección española este lunes en el Mundial 2026 arrasó ayer en La 1 y es lo más visto de la temporada en televisión con 7.322.000 espectadores de media y un 60,4% de cuota. Más de 11 millones de espectadores (11.258.000) vieron en algún momento el encuentro, que terminó con empate ante Cabo Verde. La 1 lideró el día con un 22,8% de cuota, su dato diario más alto desde abril de 2025.
El ‘minuto de oro’ del partido tuvo lugar a las 19:52 horas con 8.847.000 espectadores. El dato del encuentro de ayer supera en 1.459.000 espectadores y 12,5 puntos de cuota al primer partido de la selección española en el mundial de Qatar de 2022.
El previo al encuentro ‘Camino a Nueva York’ también logró grandes datos y lideró con un 12,5% de cuota y 1.105.000 espectadores de media. El post partido fue líder también con un 25,6% de cuota, 2.612.000 espectadores de media y más de 7 millones de espectadores únicos en La 1.
Audiencia digital
En RTVE Play, el empate de España ante Cabo Verde fue seguido ayer en directo por 943.233 visitantes únicos totales, convirtiéndose ampliamente en el partido más visto de estas primeras jornadas del Mundial. El minuto más visto se sitúa al filo del descanso (18:44h) con 372.692 espectadores concurrentes.
Todos los contenidos sobre el Mundial suman ayer 1,7 millones de visitantes únicos (1.749.657), marcando la mejor jornada desde el inicio del campeonato, que acumula ya 3,7 millones de visitantes únicos totales en estos cinco días. Las noticias alrededor de la Copa del Mundo han sido visitadas ya por 1,2 millones de visitantes únicos, situando el minuto a minuto de España-Cabo Verde como información más consultada con 992.929 páginas vistas hasta ahora.
Hasta hoy, esta edición del Mundial genera un promedio diario de 901.500 visitantes únicos, un 4,3% por encima del dato conseguido por Mundial de Qatar 2022, y RTVE Play durante estos días suma un 39,5% de visitantes diarios respecto a la edición de 2022
En redes sociales, el día del debut de España se consiguen 9 millones de visualizaciones, de las que 8 millones corresponden a Teledeporte, y 393.000 interacciones. El reel de Teledeporte "Países Bajos 2 - 2 Japón Daichi Kamada empató el partido en el minuto 88" es lo más visto, con 603.0000 visualizaciones. En cuanto al debut de España, el contenido más visto es el reel de Teledeporte "¡Primero Ferran y luego Oyarzabal!" con 477.000 visualizaciones.
Los contenidos del Mundial 2026 acumulan 42,4 millones de visualizaciones y 1,59 millones de interacciones en las redes sociales de RTVE desde el 11 de junio hasta ayer.
La 1 alcanza un 22,8% este lunes
La 1 alcanzó un 22,8% ayer y fue líder en las franjas de madrugada (9,7%), mañana (16%) y tarde (47,5%). El ‘Telediario Matinal’, con Cristina Pampín, lideró con un 23,5% en La 1 y Canal 24 horas. También fueron líderes ayer ‘La Hora De La 1’, con Alex Barreiro, con un 20,4% de cuota en simultáneo y más de 1.6 millones de espectadores y ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, con un 14,4% de cuota y más de 2,1 millones de espectadores únicos en La 1.
En cuanto a los Telediarios, el TD2, con Pepa Bueno, logró 1.775.000 espectadores de media, 16,6% de cuota y 3,5 millones de contactos y el TD1, con Mariba Ribel, alcanzó 1.389.000 espectadores de media y un 14,8%, con más de 2,3 millones de contactos en La 1 y el Canal 24 horas.
‘La Revuelta’ alcanzó ayer 1.257.000 espectadores de media y un 10,4% de cuota. Más de 4 millones de espectadores únicos vieron el programa. A continuación, la semifinal de MasterChef 14 firmó un 12,3% de cuota y 746.000 espectadores de media en La 1. Más de 2.6 millones de espectadores únicos vieron el programa.
Una jornada de muy buenos datos en La 2 también, con ‘Cifras y letras’ como lo más visto este lunes con 784.000 espectadores de media y más de 1,3 millones de contactos (6,5%). ‘Saber y Ganar’ logra 686.000 espectadores y un 7,3%, con más de 1 millón de contactos. Y ‘Trivial Pursuit’ que registra 576.000 espectadores de media, un 5,2% de cuota y más de 1,2 millones de contactos.