El debut de España en el Mundial arrasa con más de 7,3 millones y 60,4% de cuota en La 1, líder absoluta del día

El debut de la Selección española este lunes en el Mundial 2026 arrasó ayer en La 1 y es lo más visto de la temporada en televisión con 7.322.000 espectadores de media y un 60,4% de cuota. Más de 11 millones de espectadores (11.258.000) vieron en algún momento el encuentro, que terminó con empate ante Cabo Verde. La 1 lideró el día con un 22,8% de cuota, su dato diario más alto desde abril de 2025.

El ‘minuto de oro’ del partido tuvo lugar a las 19:52 horas con 8.847.000 espectadores. El dato del encuentro de ayer supera en 1.459.000 espectadores y 12,5 puntos de cuota al primer partido de la selección española en el mundial de Qatar de 2022.

El previo al encuentro ‘Camino a Nueva York’ también logró grandes datos y lideró con un 12,5% de cuota y 1.105.000 espectadores de media. El post partido fue líder también con un 25,6% de cuota, 2.612.000 espectadores de media y más de 7 millones de espectadores únicos en La 1.

Audiencia digital En RTVE Play, el empate de España ante Cabo Verde fue seguido ayer en directo por 943.233 visitantes únicos totales, convirtiéndose ampliamente en el partido más visto de estas primeras jornadas del Mundial. El minuto más visto se sitúa al filo del descanso (18:44h) con 372.692 espectadores concurrentes. Todos los contenidos sobre el Mundial suman ayer 1,7 millones de visitantes únicos (1.749.657), marcando la mejor jornada desde el inicio del campeonato, que acumula ya 3,7 millones de visitantes únicos totales en estos cinco días. Las noticias alrededor de la Copa del Mundo han sido visitadas ya por 1,2 millones de visitantes únicos, situando el minuto a minuto de España-Cabo Verde como información más consultada con 992.929 páginas vistas hasta ahora. Hasta hoy, esta edición del Mundial genera un promedio diario de 901.500 visitantes únicos, un 4,3% por encima del dato conseguido por Mundial de Qatar 2022, y RTVE Play durante estos días suma un 39,5% de visitantes diarios respecto a la edición de 2022 En redes sociales, el día del debut de España se consiguen 9 millones de visualizaciones, de las que 8 millones corresponden a Teledeporte, y 393.000 interacciones. El reel de Teledeporte "Países Bajos 2 - 2 Japón Daichi Kamada empató el partido en el minuto 88" es lo más visto, con 603.0000 visualizaciones. En cuanto al debut de España, el contenido más visto es el reel de Teledeporte "¡Primero Ferran y luego Oyarzabal!" con 477.000 visualizaciones. Los contenidos del Mundial 2026 acumulan 42,4 millones de visualizaciones y 1,59 millones de interacciones en las redes sociales de RTVE desde el 11 de junio hasta ayer.