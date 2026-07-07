Mundial 2026, en directo hoy, 7 de julio: los 'faraones' egipcios quieren pegar el 'chupinazo' ante Argentina

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes 7 de julio se completan los octavos de final con los dos últimos partidos y en RTVE nos centramos en el Argentina - Egipto, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 18:00 horas. Tampoco dejaremos de lado el Suiza - Colombia, que se juega a las 22:00 horas.

España está en cuartos y su rival será Bélgica, que se tomó la revancha por el escándalo de la roja a Balogun perdonada por la FIFA. En el campo es donde se debe hablar y en eso la selección española tiene cuentas mundialistas pendientes con los belgas desde hace 40 años. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que vive una nueva jornada de descanso y recuperación tras el partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.