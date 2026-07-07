Mundial 2026, en directo hoy, 7 de julio: los 'faraones' egipcios quieren pegar el 'chupinazo' ante Argentina
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Argentina - Egipto de octavos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes 7 de julio se completan los octavos de final con los dos últimos partidos y en RTVE nos centramos en el Argentina - Egipto, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 18:00 horas. Tampoco dejaremos de lado el Suiza - Colombia, que se juega a las 22:00 horas.
España está en cuartos y su rival será Bélgica, que se tomó la revancha por el escándalo de la roja a Balogun perdonada por la FIFA. En el campo es donde se debe hablar y en eso la selección española tiene cuentas mundialistas pendientes con los belgas desde hace 40 años. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que vive una nueva jornada de descanso y recuperación tras el partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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11:31
Posiblemente el único español que no salió contento ayer del Estadio de Dallas tras el pase de España a cuartos de final fue Roberto Martínez.
El técnico de Balaguer puso este lunes fin a su andadura al frente de la selección de Portugal, tres años en los que batió récords y ganó la Liga de las Naciones, pero en los que no estuvo a la altura en grandes citas como la Eurocopa y, más recientemente, el Mundial.
El propio Martínez anunció su marcha en la rueda de prensa tras la derrota y la eliminación del Mundial de 2026 en octavos de final ante España (1-0): "Es el final de un ciclo". (Informa EFE)
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11:22
El seleccionador de la selección española masculina de fútbol, Luis de la Fuente, declaró tras vencer a Portugal que "los jugadores importantes son los que salen del banquillo" en refenrencia a los dos jugadores que revolucionaron el partido y dieron a España el pase a cuartos de final del Mundial 2026, Mikel Merino y Ferran Torres. El primero volvió a vestir el traje de héroe de la Eurocopa y el segundo volvió a demostrar que, a pesar de ser siempre cuestionado, aparece en los momentos importantes para reivindicarse.
La apuesta de De la Fuente cambia a España: Ferran revoluciona y Merino decide
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11:10
La Argentina de Leo Messi se pone a prueba contra el Egipto de Mohammed Salah en los octavos de final del Mundial 2026, un duelo entre dos selecciones muy bien organizadas, que arrastran una larga tradición futbolística y que cuentan con un diez de referencia como líder indiscutible. Sufrientes ante Cabo Verde, los argentinos vuelven a cruzarse en su defensa del título con otra selección africana, la más laureada del continente, que seguro propondrá un choque de alta intensidad en su anhelo por pisar, por primera vez en su historia, los cuartos de final de una Copa del Mundo (RTVE, a las 18:00 horas).
Argentina - Egipto, la sabiduría de Messi se pone a prueba contra la intensidad de Salah
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11:00
El Estados Unidos - Bélgica se ha convertido en el partido más polémico del Mundial, mucho antes de que la pelota empezase a rodar. La decisión de FIFA de suspender la sanción de Balogun tras su expulsión contra Bosnia, mediación de Trump mediante, ha puesto en pie de guerra a la Federación Belga y a medio mundo del fútbol. Crónica de Noelia Álvarez
España ya tiene rival: Bélgica acaba con el sueño americano y ya está en cuartos
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10:50
Este martes la encuesta del día os pide un ganador para el Argentina - Egipto
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10:40
Los octavos de final llegan a su fin con la cuarta jornada en la que Argentina, Egipto, Suiza y Colombia lucharán por hacerse un hueco en los cuartos de final. El encuentro de la jornada será el que medirá a Argentina contra Egipto, en el estadio de Atlanta desde las 18:00 horas (hora peninsular). El encuentro será emitido gratis y en directo por La 1 y RTVE Play. El otro enfrentamiento medirá a Suiza contra Colombia, a partir de las 22:00 horas en el estadio de Vancouver (Canadá).
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10:30
Buenos días. Hoy se cierran los octavos de final del Mundial 2026 con un Argentina - Egipto a las 18:00 horas, que veremos en directo por La 1 y RTVE Play, y un Suiza - Colombia a las 22:00 horas.