La Atlanta de Roberto Ayala: de la plata olímpica a la búsqueda de los cuartos 30 años después

Argentina se juega el pase a cuartos de final del Mundial 2026 contra Egipto en Atlanta, un lugar de recuerdo agridulce para el fútbol albiceleste, que rozó su primer oro olímpico en la capital de Georgia (EE.UU.). Una plata que se colgó el hoy asistente de Scaloni, Roberto Fabián Ayala.

El que fuera central del Valencia o el Real Zaragoza, regresa 30 años después a una ciudad a la que tardó en recordar con cariño, después de aquella final en la que un gol de Amunike en el descuento tumbó a su Argentina para hacerse con el oro olímpico de los Juegos de Atlanta '96. "Perdimos en el último minuto tirando un fuera de juego muy criticado. Y ojo, esa jugada la teníamos preparada para momentos importantes y ese era el ideal", recordaba en declaraciones a la FIFA.

Aquella Nigeria sorprendió a propios y extraños, dejando en el camino a las dos favoritas, la Brasil de Rivaldo, Bebeto, Ronaldo y Roberto Carlos en semifinales y a Argentina en la final. "Esa generación de Nigeria fue la mejor de la historia, no perdimos contra cualquiera", recordaba Ayala sobre una selección africana que contaba con jugadores como Okocha, Kanu, Amokachi o Amunike.

Mucho ha cambiado desde entonces Atlanta, que acogerá el duelo entre Argentina y, como hace 30 años en aquellos Juegos, ante un rival africano, Egipto. Por aquel entonces, el Mercedes Benz Stadium, donde se jugará el partido de octavos de final del Mundial, no estaba ni planificado. El flamante estadio de los Falcons se inauguró en 2017, sustituyendo al ya vetusto Georgia Dome. No fue allí, sin embargo, donde se jugó la final de la competición de fútbol en Atlanta '96, sino en el Sanford Stadium, situando en Athens, muy cerca de la 'Capital del sur'.