La Atlanta de Roberto Ayala: de la plata olímpica a la búsqueda de los cuartos 30 años después
- El hoy asistente de Scaloni en Argentina se colgó la plata olímpica en los Juegos de Atlanta '96
- Argentina - Egipto en directo, este martes a las 18:00h. en La 1 y RTVE Play
Argentina se juega el pase a cuartos de final del Mundial 2026 contra Egipto en Atlanta, un lugar de recuerdo agridulce para el fútbol albiceleste, que rozó su primer oro olímpico en la capital de Georgia (EE.UU.). Una plata que se colgó el hoy asistente de Scaloni, Roberto Fabián Ayala.
El que fuera central del Valencia o el Real Zaragoza, regresa 30 años después a una ciudad a la que tardó en recordar con cariño, después de aquella final en la que un gol de Amunike en el descuento tumbó a su Argentina para hacerse con el oro olímpico de los Juegos de Atlanta '96. "Perdimos en el último minuto tirando un fuera de juego muy criticado. Y ojo, esa jugada la teníamos preparada para momentos importantes y ese era el ideal", recordaba en declaraciones a la FIFA.
Aquella Nigeria sorprendió a propios y extraños, dejando en el camino a las dos favoritas, la Brasil de Rivaldo, Bebeto, Ronaldo y Roberto Carlos en semifinales y a Argentina en la final. "Esa generación de Nigeria fue la mejor de la historia, no perdimos contra cualquiera", recordaba Ayala sobre una selección africana que contaba con jugadores como Okocha, Kanu, Amokachi o Amunike.
Mucho ha cambiado desde entonces Atlanta, que acogerá el duelo entre Argentina y, como hace 30 años en aquellos Juegos, ante un rival africano, Egipto. Por aquel entonces, el Mercedes Benz Stadium, donde se jugará el partido de octavos de final del Mundial, no estaba ni planificado. El flamante estadio de los Falcons se inauguró en 2017, sustituyendo al ya vetusto Georgia Dome. No fue allí, sin embargo, donde se jugó la final de la competición de fútbol en Atlanta '96, sino en el Sanford Stadium, situando en Athens, muy cerca de la 'Capital del sur'.
Ayala, de la plata de Atlanta al oro en Atenas
Ayala, por su parte, logró desquitarse de la decepción olímpica de Atlanta ocho años después, cuando consiguió el oro en Atenas 2004, en el mayor logro olímpico de la selección argentina.
Como jugador, Ayala nunca ganó un Mundial. De los tres que disputó, Francia '98, Corea y Japón '02 y Alemania '06, no pasó de cuartos de final. El desquite llegó desde el banquillo. Roberto Ayala pasa a formar parte del equipo técnico de Lionel Scaloni con Argentina en 2019, iniciando una de las épocas más luminosas del fútbol albiceleste con el colofón del Mundial de Catar 2022.
En esta ocasión, el ayudante de Scaloni buscará terminar de resarcirse de su agridulce paso por Atlanta hace 30 años con una victoria sobre Egipto que meta a Argentina en cuartos de final del Mundial en una ciudad que sigue teniendo muy presente aquellos Juegos.
Recordados por el atentado que se produjo en el Centennial Olympic Park, hoy uno de los alicientes turísticos de la ciudad, entre sus guiños al aniversario olímpico también cuenta con la camiseta conmemorativa del Atlanta United, el club de fútbol de la ciudad, que viste una zamarra verde y dorada, en recuerdo a las medallas de aquellos Juegos.