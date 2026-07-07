Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 7 de julio

Los octavos de final llegan a su fin con la cuarta jornada en la que Argentina, Egipto, Suiza y Colombia lucharán por hacerse un hueco en los cuartos de final. El encuentro de la jornada será el que medirá a Argentina contra Egipto, en el estadio de Atlanta desde las 18:00 horas (hora peninsular). El encuentro será emitido gratis y en directo por La 1 y RTVE Play. El otro enfrentamiento medirá a Suiza contra Colombia, a partir de las 22:00 horas en el estadio de Vancouver (Canadá).

En este partido se verán las caras dos de las revelaciones de este Mundial y todas las apuestas confían en que la Tricolor logre el billete para los cuartos. Pero el partido no será fácil para los sudamericanos. Suiza es un equipo joven, valiente, estructurado y muy disciplinado, liderado por el delantero del Rennes francés Breel Embolo, máximo goleador del conjunto alpino con cuatro tantos. El equipo centroeuropeo terminó como primer clasificado del Grupo B, con dos victorias y un empate, y se ganó el pase a octavos tras vencer a Argelia por 2 -0. Enfrente, Colombia que se coló en esta ronda con un solitario gol de Jhon Arias ante Ghana. Su explosión ofensiva, presión alta y creatividad le han traído hasta hoy.

Si bien el Suiza – Colombia levanta expectaci��n, todas las miradas están puestas en esta ocasión en Argentina, especialmente tras la eliminación de Brasil en los octavos de final y las dudas que dejó Francia, ganando por la mínima a México. La segunda ronda eliminatoria ha resultado ser todo un desafío para los teóricos favoritos y no será menos para el conjunto albiceleste, que ya sufrió para batir a Cabo Verde en los dieciseisavos. De hecho, el encuentro llegó a la prórroga y solo un gol en propia meta de Borges en el minuto 111.

Para el partido, Scaloni estudia renovar su once inicial, buscando mayor pegada y un buen acompañamiento para un Messi en estado de gracia, que se mantiene como uno de los máximos goleadores del Mundial, igualado a siete tantos con Haaland. El técnico estudia también introducir cambios en el lateral y en el centro del campo. Egipto llega al encuentro con la moral por las nubes, tras haber superado todas sus expectativas habiendo superado por primera vez en su historia una eliminatoria. Están todavía invictos en competición, pese a que cuentan con números singulares, que hablan de una gran fuerza ofensiva y una debilidad en la defensa, que podría ser decisiva a estas alturas del campeonato. Hasta la fecha ha marcado ocho goles y ha encajado nueve tantos.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Para este encuentro, además RTVE Play ha preparado una programación especial que incluye el videopódcast más futbolero Fútbol de calle, desde las 16:30 horas. A continuación, todo el equipo de CTA calentará el partido y ofrecerá la retransmisión más alternativa desde las 17:30 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 7 de julio Octavos de final •Argentina - Egipto. 18:00 horas (hora peninsular). Estadio de Atlanta (EEUU) •Suiza - Colombia. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Vancouver (Canadá)