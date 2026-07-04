Paraguay – Francia, en directo hoy en vídeo el partido de octavos de final del Mundial 2026
- Mbappé y compañía buscan consolidar su buen estado de forma ante una de las grandes sorpresas del Mundial
- Sigue el partido en directo, en abierto y gratis en La1 y RTVE Play a las 23:00
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Paraguay y Francia de octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputa en el Estadio de Filadelfia. Puedes verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 23:00 horas peninsulares.
Alineación de Paraguay:
Orlando Gill; Velázquez, Alderete, Cáceres, Alonso, Gómez; Diego Gómez, Almirón, Cubas, Galarza; Enciso
Alineación de Francia:
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, DIgne; Kone, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé
Francia busca continuar su racha ganadora
Turno de Francia, una de las principales favoritas a levantar el trofeo de campeón. Partiendo como favorita en el estadio de Filadelfia, los galos se enfrentarán a una de las cenicientas de la fase de octavos, la Paraguay de Gustavo Alfaro. La 'albirroja' no se va a conformar con llegar a octavos tras eliminar a una tetracampeona del mundo como Alemania.
Con una defensa muy cerrada y unas tareas defensivas muy marcadas, la 'garra guaraní' buscará mantener la portería a cero para desesperar a los delanteros galos. No será tarea fácil, pues Francia viene en estado pletórico tras derrotar de forma aplastante a las selección sueca, mostrando un nivel de juego al alcance de muy pocos equipos en este Mundial.
Mbappé, Olise, Barcola, Dembélé serán los jugadores a los que tendrá que afrontar una defensa rival que sin tener grandes nombres, se ha colado entre los dieciséis mejores equipos de éste Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. No hay que olvidar que Paraguay se clasificó a las rondas de eliminación directa como uno de los mejores terceros, por lo que se hacía todavía más improbable dar la mayor sorpresa en lo que llevamos de Mundial, eliminando a Alemania en los penaltis.
Gustavo Alfaro, viral estas semanas por su afición a los aforismo y citas, querrá esta vez desterrar aquella frase de que "los milagros sólo pasan una vez". Será tarea del equipo que dirige desde el banquillo demostrar que su triunfo contra los teutones no fue un milagro, sino un resultado fruto de una defensa férrea y ordenada, como buscan replicar hoy contra la selección de Deschamps.
A por la bota de oro del Mundial
Frente a la garra y las líneas juntas de los sudamericanos estarán la eficiencia y la calidad ofensiva francesa. Mostrando un nivel de juego capaz de hacer frente a cualquier equipo del mundo. Siendo uno de los equipos que más veces ve portería gracias a un Mbappé que está librando una batalla encarnizada con Lionel Messi por la bota de oro del Mundial.
Si Francia quiere seguir con su sobresaliente racha de resultados en Copas del Mundo, deberá primero quitarse una piedra del zapato que puede ser mucho más molesta de lo que parece.