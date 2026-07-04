Paraguay – Francia, en directo hoy en vídeo el partido de octavos de final del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Paraguay y Francia de octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputa en el Estadio de Filadelfia. Puedes verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 23:00 horas peninsulares.

Francia busca continuar su racha ganadora

Turno de Francia, una de las principales favoritas a levantar el trofeo de campeón. Partiendo como favorita en el estadio de Filadelfia, los galos se enfrentarán a una de las cenicientas de la fase de octavos, la Paraguay de Gustavo Alfaro. La 'albirroja' no se va a conformar con llegar a octavos tras eliminar a una tetracampeona del mundo como Alemania.

Con una defensa muy cerrada y unas tareas defensivas muy marcadas, la 'garra guaraní' buscará mantener la portería a cero para desesperar a los delanteros galos. No será tarea fácil, pues Francia viene en estado pletórico tras derrotar de forma aplastante a las selección sueca, mostrando un nivel de juego al alcance de muy pocos equipos en este Mundial.

Mbappé, Olise, Barcola, Dembélé serán los jugadores a los que tendrá que afrontar una defensa rival que sin tener grandes nombres, se ha colado entre los dieciséis mejores equipos de éste Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. No hay que olvidar que Paraguay se clasificó a las rondas de eliminación directa como uno de los mejores terceros, por lo que se hacía todavía más improbable dar la mayor sorpresa en lo que llevamos de Mundial, eliminando a Alemania en los penaltis.

Gustavo Alfaro, viral estas semanas por su afición a los aforismo y citas, querrá esta vez desterrar aquella frase de que "los milagros sólo pasan una vez". Será tarea del equipo que dirige desde el banquillo demostrar que su triunfo contra los teutones no fue un milagro, sino un resultado fruto de una defensa férrea y ordenada, como buscan replicar hoy contra la selección de Deschamps.