Michael Olise, el 'showman' del Mundial 2026 y silencioso líder de asistencias de Francia

Francia jugará los cuartos de final por cuarta vez consecutiva y la quinta en los últimos seis mundiales. Kylian Mbappé es el máximo goleador, pero la mayoría de los goles de la selección no se entenderían sin Michael Olise, quien, con sus cinco asistencias, es el máximo asistente de su equipo y también de todo el Mundial.

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son algunas de las estrellas absolutas y jugadores con mejor rendimiento en este Mundial, pero en ese listado cada partido que juega Michael Olise deja más claro que también debemos incluirle a él. Con sus exhibiciones ante Irak, Senegal y Suecia, el jugador se ha convertido en el máximo asistente hasta el momento. Sus números son impresionantes; es el segundo jugador con más oportunidades creadas, con cinco; promedia 2.3 asistencias por partido y su mapa de calor muestra que prefiere empezar desde la banda izquierda y luego moverse por los espacios interiores.

La explosión de 'Mr. Nonchalant' Su forma de jugar, fría, calmada y relajada, refleja su personalidad, algo muy curioso en futbolistas de élite como Olise. Se le conoce como 'Mr. Nonchalant' por su manera de ser, tanto dentro como fuera de la cancha. En múltiples ocasiones ha mencionado que no le apasiona dar entrevistas, y durante sus inicios con el Reading se hizo viral una nota en la que se pudo apreciar su personalidad distante: "Creo que simplemente tiré, entró, y eso es todo". La selección francesa es la más valiosa del mundo, con un valor de mercado de 1520 millones de euros. Entre sus jugadores más valiosos destacan los atacantes del PSG: Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, además de Mbappé, quien ya fue mencionado. Los futbolistas del conjunto parisino tuvieron una gran temporada, ganando la UEFA Champions League por segundo año consecutivo, pero ninguno superó en cifras al extremo del Bayern, quien fue una parte importante del equipo de Vincent Kompany, que logró el doblete nacional y alcanzó las semifinales de la Champions League. Desde que llegó al Bayern Múnich en el verano de 2024, Olise ha mejorado muchísimo. En su primer año en Alemania, metió 20 goles y dio 20 asistencias, y en su segundo año, sus números subieron a 22 goles y 25 asistencias. En los tres años que jugó en la Premier League, su mejor temporada fue la 23-24, donde tuvo 16 contribuciones de gol (10 goles y 6 asistencias). Es decir, desde que llegó a la Bundesliga, su rendimiento ha crecido de forma impresionante. Además, su valor de mercado ha aumentado de 55 millones de euros a 150 millones, que es lo que vale actualmente.

Orígenes Michael Olise es inglés de nacimiento, nació en White City, en el oeste de Londres, y se crió en Hayes, también en el área del Gran Londres. En una entrevista con la revista del Bayern, comentó: "En realidad, provengo de cuatro países: Francia, Argelia, Nigeria e Inglaterra. "Me siento muy afortunado de tener estas cuatro raíces". A pesar de tener cuatro nacionalidades, Olise siempre supo a quién quería representar: "Siempre he tenido una conexión con la selección francesa, por eso juego para Francia. Ha sido mi sueño desde que era niño". Sus primeros pasos los dio en la academia del Reading, un club con el que debutó en la Championship cuando solo tenía 17 años. El entrenador que lo hizo debutar fue Veljko Paunović, exentrenador del Real Oviedo, quien comentó lo siguiente sobre Olise en sus inicios: "Cuando él aprende a jugar y trabajar para el equipo, sus cualidades individuales destacan mucho más". La temporada 20-21 fue la última en la que defendió la camiseta del Reading, y ese año fue nombrado mejor jugador joven del año. Fue una parte clave del equipo que terminó en la séptima posición, aportando 7 goles y 12 asistencias. Ese mismo año, el Crystal Palace terminaría desembolsando 9,3 millones de euros por sus servicios.