El Gobierno exige a Feijóo desautorizar a Rajoy, al que acusa de haber metido a España en "un lío diplomático" con Francia

El revuelo por las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa sigue en la esfera política. El Ejecutivo ha exigido este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, desautorizar al exdirigente 'popular', al que ha acusado de haber metido a España en "un lío diplomático" con el país galo. Rajoy, por su parte, ha dicho a su entorno, según publica El Mundo, que no se va a poner "al nivel de ciertos miembros del Gobierno español", en referencia a algunos como Oscar Puente, que le ha llamado "zoquete".

Ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el que ha pedido a Feijóo "desautorizar" a Rajoy y ha reclamado a El Debate, medio que publicó la columna del expresidente, que lo retire y publique una rectificación, dejando claro que no comparte su contenido.

En concreto, Rajoy publicó en una columna que la selección francesa de fútbol "tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". El Ejecutivo galo le acusó este domingo de "racista" y animó a la federación francesa de fútbol a interponer acciones legales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó a Rajoy de "avergonzar" a España con sus declaraciones "racistas y xenófobas".

El jefe de la diplomacia española, que mantuvo una conversación este domingo con su homólogo francés, ha reiterado que el mensaje de Rajoy es "racista y xenófobo" y ha coincidido con el gobierno de Emmanuel Macron que es "absolutamente inaceptable", por lo que ha llamado al PP a que "deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España".

Con todo, ha destacado: "Creo que Francia es muy, muy consciente de cuál es la percepción del Gobierno español y de la inmensa mayoría del pueblo español".

El ministro ha recordado que Francia es el principal socio comercial de España, con 56.000 millones de euros en exportaciones anuales, y que unos 330.000 españoles residen en el país vecino. Y ha dicho no descartar que el Ejecutivo explore posibles acciones legales por si hubiera delito de odio: "Esa frase encubre algo terrible".

Saiz admite "un pequeño conflicto internacional" Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha lamentado que las declaraciones "racistas y xenófobas" de Rajoy hayan metido a España en un "lío diplomático" y en un "pequeño conflicto internacional". ““ Saiz hizo estas declaraciones en una entrevista en TVE y también a los periodistas antes de participar en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre inmigración. "Cuando el PP se quita la careta aflora ese racismo y esa xenofobia", ha abundado la ministra.

Bolaños acusa al PP de "torpedear" el Tratado de Amistad con Francia Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho en RNE que "el PP con Francia tiene una mala racha", porque también está "impidiendo" que se ratifique el Tratado de Amistad y Cooperación con este país después de que el pasado jueves utilizara su mayoría absoluta en el Senado para llevarlo ante el Tribunal Constitucional, dejándolo en la práctica en suspenso. Bolaños ve "desafortunadas" las palabras de Rajoy y dice que Williams y Yamal son "tan españoles" como los "racistas" "Lo que un día fue un partido de gobierno, hoy es un partido que ejerce el gamberrismo institucional e internacional", se ha quejado, y ha dicho que "no se entiende que estén torpedeando" el acuerdo "con nuestro principal socio comercial, con nuestro país vecino y hermano". Aparte de tildar de "desafortunadas" las declaraciones de Rajoy, se ha dirigido a los "odiadores racistas" y les ha recordado que personas como Lamine Yamal o Nico Williams, jugadores de la selección española, son "tan españoles" como ellos. También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado a Rajoy que en el Mundial debe "ganar el mejor y perder el racismo". Y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha dicho que las palabras del expresidente suponen "un bochorno" y una "vergüenza" y le ha exigido "que salga a pedir perdón y se disculpe": "¿Para qué sirve un partido en España convertido en un sucedáneo cutre de la extrema derecha?".