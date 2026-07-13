Bolaños ve "desafortunadas" las palabras de Rajoy y dice que Williams y Yamal son "tan españoles" como los "racistas"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de "desafortunadas" las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, de la que dijo en una columna que "tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". Pero dejando al margen la figura del exdirigente del PP, se ha dirigido a los "odiadores racistas" y les ha recordado que personas como Lamine Yamal o Nico Williams, jugadores de la selección española, son "tan españoles" como ellos.

Bolaños se ha expresado así en RNE después del revuelo en Francia, donde varios ministros del Gobierno han tildado de "racista" a Rajoy e incluso han pedido a la Federación Francesa de Fútbol que interponga acciones legales. También en España, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acusó al expresidente del Gobierno de "avergonzar" a España con "declaraciones xenófobas".

"Siempre me gusta conducirme con toda la moderación y el respeto, en concreto con la figura de los presidentes de los Gobiernos", ha subrayado Bolaños, que ha recalcado el "coste político y familiar" que tienen los ex jefes del Ejecutivo.

"Pero estoy seguro que Rajoy será consciente a esta hora de que ha tenido unas declaraciones muy desafortunadas", ha añadido.

Carga contra los "odiadores profesionales" Con todo, ha querido ir "por encima" de lo que han sido sus palabras y centrarse en "otras personas que lamentablemente abundan en nuestro país" y que son los "odiadores profesionales". "Me imagino que, para ellos, será muy mala noticia que Lamine Yamal o Nico Willians son tan españoles como los odiadores racistas de este país", ha manifestado. Dicho esto, ha dicho que "historias de superación" como la de estos jugadores y el "esfuerzo de llegar a la cima" representan más a España "que los racistas que abundan en redes sociales".