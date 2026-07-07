Albares acusa al PP de cometer una "tropelía histórica" al bloquear el tratado de amistad con Francia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado este martes contra la decisión del PP de bloquear en el Senado la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia y de anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El jefe de la diplomacia española ha calificado esa iniciativa de "absolutamente disparatada" y ha acusado a los populares de actuar "contra los españoles y contra los intereses de los españoles". "No existe ninguna razón. Es absolutamente disparatado pensar que un tratado de amistad y cooperación, el primero de nuestra historia, con nuestro principal socio comercial en el mundo", ha afirmado el diplomático.

El ministro ha subrayado el peso de la relación bilateral con Francia, principal destino de las exportaciones españolas, con un volumen de negocio anual de 56.000 millones de euros, y ha recordado la presencia en España de grandes empresas francesas como Michelin, Renault, Citroën o Carrefour, que, según ha señalado, generan más de medio millón de empleos directos.

Asimismo, Albares ha insistido en el carácter histórico del acuerdo al recordar que será el primer tratado de amistad y cooperación firmado entre ambos países, pese a que Francia ya mantiene acuerdos equivalentes con otros socios europeos como Alemania e Italia y España dispone de instrumentos similares con Portugal, Marruecos y Argelia. "Es la primera vez que España tiene un tratado de este tipo con Francia, por lo tanto es un tratado histórico", ha defendido.

El ministro también ha asegurado que intentó implicar al principal partido de la oposición en la negociación del texto. Según ha explicado, habló con los portavoces parlamentarios y con el responsable de política exterior de Alberto Núñez Feijóo para ofrecerles participar en el proceso. "No quieren éxitos para España. Lo que ellos hacen es ir contra los españoles y contra los intereses de los españoles", ha afirmado.

En uno de los momentos más duros de su intervención, Albares ha advertido de que el bloqueo perjudicaría a los ciudadanos y empresas de ambos lados de la frontera. "Que estén muy atentos el próximo jueves en el Senado, porque el Partido Popular va a cometer una tropelía histórica intentando dilatar y boicotear, por un absurdo recurso de inconstitucionalidad que solo existe en su cabeza."

El ministro ha recordado que Francia ya ha ratificado el tratado y ha acusado al PP de situarse "contra 1,3 millones de españoles, contra los valores europeos y contra nuestro principal socio comercial en el mundo, que es Francia".

Reforzar el pilar europeo de la OTAN sin renunciar a la unidad con EE.UU.

Sobre la cumbre de la OTAN, el ministro ha asegurado que España acudirá a la cumbre de la OTAN con tres prioridades claras: preservar la unidad transatlántica, reforzar el pilar europeo de la Alianza y mantener el foco sobre la vecindad sur.

"España quiere tres cosas en esta cumbre. En primer lugar, un mensaje de unidad transatlántica. En segundo lugar, un refuerzo del pilar europeo de la OTAN. Y, en tercer lugar, una mirada hacia la vecindad sur", ha resumido Albares, quien destacó que la celebración de la cumbre en Turquía permitirá poner sobre la mesa los desafíos procedentes del Mediterráneo. "Aunque la gran amenaza está en el este, también existen otras amenazas de distinta naturaleza que afectan a nuestra vecindad".

Preguntado por si resulta contradictorio defender la unidad con Estados Unidos mientras Europa impulsa una mayor autonomía estratégica, en un contexto marcado por las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, para elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, Albares negó que ambos objetivos sean incompatibles.

"La unidad ha demostrado que una relación transatlántica fuerte es positiva para la estabilidad", ha afirmado. No obstante, ha reconocido que "nuestros amigos estadounidenses nos invitan a un mejor reparto de las cargas", defendiendo que la guerra en Ucrania demuestra que Europa debe ser capaz de garantizar su propia seguridad. "Tenemos que garantizar la disuasión para proteger a nuestros ciudadanos. Por eso hay que avanzar en el pilar europeo de la OTAN. Una seguridad europea común redunda en beneficio de la propia Alianza. Vamos a trabajar por la unidad y por una seguridad común europea".

Albares ha evitado valorar las posiciones de la Administración estadounidense, pero ha recordado que las decisiones dentro de la Alianza se adoptan por consenso. "No puedo responder por otros gobiernos. Lo que sí puedo decir es que en la OTAN las decisiones las tomamos conjuntamente entre todos los aliados". Aun así, admitió conocer "perfectamente los postulados de la Administración estadounidense" y sostuvo que, precisamente por ello, "es importante que los europeos estemos unidos".

Sobre una eventual retirada de tropas estadounidenses de Europa o de España, el ministro descartó entrar en ese escenario. "Es una hipótesis que no existe. No se ha planteado. Es política ficción", ha zanjado.