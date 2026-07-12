Moreno pide tomarse "muy en serio" el cambio climático tras el incendio de Los Gallardos: "Cada vez es más complejo"
- Moreno fue investido recientemente gracias a su pacto con Vox, un partido que niega el cambio climático
- Avisa que las circunstancias de los incendios los hacen cada vez "más inabordables" y de media hay 15 conatos al día
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al conjunto de la ciudadanía y las administraciones tomarse "muy en serio" el cambio climático tras incendios como el de Los Gallardos, en Almería, porque genera "circunstancias cada vez más complejas con incendios que no se habían visto" antes y que son "inabordables".
Moreno, que ha sido investido presidente recientemente gracias a su pacto de gobierno con Vox, un partido que niega el cambio climático, ha informado de que hay 15 conatos de incendio de media al día en Andalucía. La mayoría, ha afirmado, se apagan en la fase inicial, "cuando es más fácil de abordar". Pero con otros no es posible "porque las condiciones son adversas, sobre todo en cuanto al viento y la orografía".
Ha habido, incluso, 22 conatos de incendio en el mismo día. Incendios que, de producirse, "pueden llevarse la vida de las personas", así como arrasar con los medios materiales y la biodiversidad.
"Por eso, tenemos que tomarnos muy, muy, muy en serio las circunstancias que nos está trayendo el cambio climático, que ha son cada vez más complejas con incendios que no se habían visto, inabordables", ha sentenciado.
Además, ha recordado que todavía queda mucho verano y que la temporada más grave de incendios, que es precisamente cuando está activado el Infoca, es hasta el 31 de agosto, pero cada vez es más frecuente que se produzcan incendios fuera de la temporada estival.
El incendio de Los Gallardos, "el más rápido de la historia de Andalucía"
Moreno ha hecho balance del incendio de Los Gallardos ante los medios. Ha anunciado que ya está estabilizado tras haber quemado 7.000 hectáreas y que las 1.000 personas que quedaban desalojadas están autorizadas para regresar a sus casas, la mayoría de ellas intactas gracias al trabajo de los servicios de emergencia.
Ha hecho hincapié en las circunstancias de este "terrorífico incendio", que ha batido récord, ha dicho, en cuanto a velocidad. El Gobierno estima que la velocidad con que se propagó el fuego fueron 100 kilómetros por hora. Y ha destacado que ha habido "circunstancias climatológicas y gegráficas muy determinadas" que ha hecho que sea uno de los incendios "más rápidos de Andalucía y España", como el fuerte viento, el matorral y esparto en el terreno y la pendiente.
"Cuando se producen este tipo de incendios tan rápidos, las consecuencias suelen ser trágicas", ha incidido. El balance de víctimas mortales se mantiene en 12 personas y hay ocho denuncias formales de desaparecidos.
Moreno ha lanzado una firme advertencia de cara al verano, y ha sido tajante respecto al comportamiento ciudadano ante los desalojos: "No son recomendaciones, son instrucciones, son órdenes. No cabe duda, es una orden directa que se le da a un ciudadano precisamente por velar por su seguridad, porque pone en riesgo su vida y pone en riesgo también la vida de los equipos de emergencia".
La investigación sobre las causas del siniestro sigue su curso técnico y judicial, si bien Moreno ha abogado por ser "prudentes" pese a que "los primeros indicios" apuntan a la caída de un cable de alta tensión en la zona donde se originó el fuego.