Moreno pide tomarse "muy en serio" el cambio climático tras el incendio de Los Gallardos: "Cada vez es más complejo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al conjunto de la ciudadanía y las administraciones tomarse "muy en serio" el cambio climático tras incendios como el de Los Gallardos, en Almería, porque genera "circunstancias cada vez más complejas con incendios que no se habían visto" antes y que son "inabordables".

Moreno, que ha sido investido presidente recientemente gracias a su pacto de gobierno con Vox, un partido que niega el cambio climático, ha informado de que hay 15 conatos de incendio de media al día en Andalucía. La mayoría, ha afirmado, se apagan en la fase inicial, "cuando es más fácil de abordar". Pero con otros no es posible "porque las condiciones son adversas, sobre todo en cuanto al viento y la orografía".

Ha habido, incluso, 22 conatos de incendio en el mismo día. Incendios que, de producirse, "pueden llevarse la vida de las personas", así como arrasar con los medios materiales y la biodiversidad.

"Por eso, tenemos que tomarnos muy, muy, muy en serio las circunstancias que nos está trayendo el cambio climático, que ha son cada vez más complejas con incendios que no se habían visto, inabordables", ha sentenciado.

Además, ha recordado que todavía queda mucho verano y que la temporada más grave de incendios, que es precisamente cuando está activado el Infoca, es hasta el 31 de agosto, pero cada vez es más frecuente que se produzcan incendios fuera de la temporada estival.