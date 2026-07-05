Moreno toma posesión como presidente andaluz en el palacio de San Telmo para un tercer mandato tras su pacto con Vox
- El dirigente del PP fue investido el jueves en el Parlamento Andaluz tras asumir la 'prioridad nacional' de Vox
- Moreno conformará el que será su segundo gobierno de coalición, tras el pacto con Ciudadanos en 2018
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, toma este domingo posesión de su cargo en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, en un acto a partir de las 09.30 horas. Moreno fue investido el pasado jueves, para un tercer mandato, gracias a los votos favorables de Vox y tras su acuerdo para un gobierno de coalición con los de Santiago Abascal, el primero con este partido en los casi ocho años que lleva al frente de la Junta.
Precisamente, será el segundo gobierno de coalición que encabece el dirigente 'popular', tras pactar con Ciudadanos en 2018. Finalizada la legislatura en 2022, Moreno reeditó la victoria en las elecciones andaluzas con mayoría absoluta y pudo conformar un gobierno monocolor del PP en solitario.
Por ahora, se desconoce cuál será la configuración de su próximo Ejecutivo, aunque sí se sabe que el líder de Vox en Andalucía, el gaditano Manuel Gavira, será vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. También se sabe que habrá otra vicepresidencia para el Partido Popular.
De esta forma, Moreno conformará el último de los cuatro gobiernos autonómicos con Vox que han derivado de las últimas elecciones autonómicas desde diciembre, al que precedieron los de Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Acuerdo con Vox en Andalucía
El presidente de la Junta ha conseguido el respaldo del Parlamento de Andalucía tras firmar con Vox un acuerdo de 150 puntos por el que Moreno asume el concepto de 'prioridad nacional' y los de Santiago Abascal, además de tener la consejería con rango de Vicepresidencia, podrán nombrar a un senador de representación autonómica de los cinco que le corresponden al PP, así como ocupar una Vicepresidencia de la Cámara andaluza.
PP y Vox sumaron 68 votos favorables a Moreno en la votación de este pasado jueves gracias a los 53 escaños de los populares y los 15 de su ya socio de gobierno, mientras que la oposición votó en contra con 41 escaños (28 del PSOE, ocho de Adelante Andalucía y cinco de Por Andalucía).
La investidura de Moreno se produjo en la segunda votación, para la que hacía falta la mayoría simple de la Cámara, y tras un acuerdo 'in extremis', ya que en la primera votación del martes los diputados de Vox votaron 'no' a la investidura de Moreno, para la que hubiera hecho falta mayoría absoluta.