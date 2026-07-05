Moreno toma posesión como presidente andaluz en el palacio de San Telmo para un tercer mandato tras su pacto con Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, toma este domingo posesión de su cargo en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, en un acto a partir de las 09.30 horas. Moreno fue investido el pasado jueves, para un tercer mandato, gracias a los votos favorables de Vox y tras su acuerdo para un gobierno de coalición con los de Santiago Abascal, el primero con este partido en los casi ocho años que lleva al frente de la Junta.

Precisamente, será el segundo gobierno de coalición que encabece el dirigente 'popular', tras pactar con Ciudadanos en 2018. Finalizada la legislatura en 2022, Moreno reeditó la victoria en las elecciones andaluzas con mayoría absoluta y pudo conformar un gobierno monocolor del PP en solitario.

Por ahora, se desconoce cuál será la configuración de su próximo Ejecutivo, aunque sí se sabe que el líder de Vox en Andalucía, el gaditano Manuel Gavira, será vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. También se sabe que habrá otra vicepresidencia para el Partido Popular.

De esta forma, Moreno conformará el último de los cuatro gobiernos autonómicos con Vox que han derivado de las últimas elecciones autonómicas desde diciembre, al que precedieron los de Extremadura, Aragón y Castilla y León.