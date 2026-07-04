El Gobierno cree que Feijóo "pasará a la historia" como "el gran blanqueador de Vox" tras sus pactos autonómicos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado este sábado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de haber convertido al PP en un partido "indistinguible" de Vox y ha asegurado que "pasará a la historia como el gran blanqueador" de la formación de Santiago Abascal.

En declaraciones a los medios en Almagro (Ciudad Real), en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, López ha respondido a preguntas sobre el reciente pacto de Partido Popular y Vox en Andalucía para investir a Juanma Moreno.

"Cuatro comunidades, cuatro pactos con Vox. Esto es lo que está pasando", ha recordado el ministro en referencia a los últimos acuerdos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía para investir a los candidatos 'populares'.

Para López, "el PP de Feijóo es el PP de Vox" y y ha recalcado que todos los acuerdos alcanzados con este partido se han producido bajo el liderazgo del actual presidente de los populares.

Le acusa de copiar "los insultos, las políticas y los discursos de odio" a Vox López ha lamentado que el PP "ha decidido dejar de ser un partido de centro-derecha homologable a partidos de centro-derecha europeo y copiar los insultos, las políticas y los discursos de odio de Vox": "Compra todos los marcos de la ultraderecha". Preguntado también por las críticas del PP relacionadas con la denominada 'ley de nietos' y las referencias a un supuesto "pucherazo electoral", López ha acusado a Feijóo de recurrir nuevamente a "teorías conspiranoicas" por alertar sobre que va a implicar que haya 2,5 millones de votantes más. "El Partido Popular ya alimentó dudas sobre el voto por correo en otras elecciones. El señor Feijóo se está poniendo la venda antes de la herida. Está hablando ya de su próxima derrota electoral", ha afirmado. Asimismo, ha considerado "intolerable que un partido de gobierno como es el PP esté deslegitimando el Estado de Derecho y el sistema electoral español y la democracia española".