El Gobierno cree que Feijóo "pasará a la historia" como "el gran blanqueador de Vox" tras sus pactos autonómicos
- Óscar López recalca los últimos cuatro acuerdos de gobierno en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura
- Dice que PP y Vox son "indistinguibles" en sus "insultos, políticas y discursos de odio"
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado este sábado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de haber convertido al PP en un partido "indistinguible" de Vox y ha asegurado que "pasará a la historia como el gran blanqueador" de la formación de Santiago Abascal.
En declaraciones a los medios en Almagro (Ciudad Real), en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, López ha respondido a preguntas sobre el reciente pacto de Partido Popular y Vox en Andalucía para investir a Juanma Moreno.
"Cuatro comunidades, cuatro pactos con Vox. Esto es lo que está pasando", ha recordado el ministro en referencia a los últimos acuerdos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía para investir a los candidatos 'populares'.
Para López, "el PP de Feijóo es el PP de Vox" y y ha recalcado que todos los acuerdos alcanzados con este partido se han producido bajo el liderazgo del actual presidente de los populares.
Le acusa de copiar "los insultos, las políticas y los discursos de odio" a Vox
López ha lamentado que el PP "ha decidido dejar de ser un partido de centro-derecha homologable a partidos de centro-derecha europeo y copiar los insultos, las políticas y los discursos de odio de Vox": "Compra todos los marcos de la ultraderecha".
Preguntado también por las críticas del PP relacionadas con la denominada 'ley de nietos' y las referencias a un supuesto "pucherazo electoral", López ha acusado a Feijóo de recurrir nuevamente a "teorías conspiranoicas" por alertar sobre que va a implicar que haya 2,5 millones de votantes más.
"El Partido Popular ya alimentó dudas sobre el voto por correo en otras elecciones. El señor Feijóo se está poniendo la venda antes de la herida. Está hablando ya de su próxima derrota electoral", ha afirmado.
Asimismo, ha considerado "intolerable que un partido de gobierno como es el PP esté deslegitimando el Estado de Derecho y el sistema electoral español y la democracia española".
El PP defiende que sus pactos con "el partido más próximo": "Garantizan la gobernabilidad"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha defendido por su parte los acuerdos de gobierno alcanzados entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas tras las últimas elecciones, al asegurar que los populares han pactado con el "partido más próximo" y que esos acuerdos "garantizan la gobernabilidad".
En declaraciones a los medios durante su visita al XVI Feirón Medieval dos Andrade, en Pontedeume (A Coruña), ha afirmado que, con la investidura de Juanma Moreno, "se cierra un ciclo electoral" en el que, según ha dicho, el PP ganó las elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, mientras que el PSOE las perdió "de forma flagrante".
En este contexto, ha asegurado que el PP ha decidido pactar "con el partido afín, el partido más próximo, el partido con el que compartimos un espacio ideológico, el centro-derecha, que es Vox", por lo que expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados.
Tellado ha contrapuesto esos pactos a los acuerdos del Gobierno central con EH Bildu y ha afirmado que el PP "sentiría vergüenza de pactar con Bildu", al tiempo que ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber alcanzado esos acuerdos para, según ha sostenido, "conservar el Gobierno" tras las últimas elecciones generales.
Asimismo, ha defendido que el Partido Popular gobierna "para la inmensa mayoría de españoles" y se ha mostrado satisfecho con los acuerdos de gobierno suscritos por su formación en las comunidades autónomas citadas.