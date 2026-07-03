Paraguay - Francia: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de octavos de final del Mundial 2026

Este sábado 4 de julio desde las 23:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Paraguay y Francia se enfrentan en el partido correspondiente a los octavos de final en el estadio de Filadelfia (EEUU). La gran candidata ante la gran sorpresa. Así se podría definir la batalla que van a librar los combinados de Francia y Paraguay en lo que va a ser su tercer enfrentamiento en un Mundial. Los dos precedentes se saldaron con victorias francesas en 1958 (7-3) y 1998 (1-0). Y el último choque entre ambos también se saldó con triunfo galo por 5-0 en un amistoso en junio de 2017.

La historia se decanta del lado de 'Les Bleus' como los números que está registrado en el presente Mundial. El equipo de Deschamps está exhibiendo un músculo como ningún otro en el torneo. La pegada francesa es descomunal. Lleva anotados 13 goles en solo cuatro partidos disputados, es decir, ha marcado tres o más goles en cada uno de los encuentros. Tan solo Alemania en 1954 y Brasil en 1970 lograron sumar cinco partidos seguidos con esos guarismos.

Esa exhuberancia goleadora va de la mano de un futbolista colosal como Kylian Mbappé. En la goleada contra Suecia por 3-0 para acceder a estos octavos, el delantero anotó otros dos goles, para alcanzar los 6 en este torneo y 18 en total en las tres ediciones que lleva disputadas. Va a por el récord de Messi, con un gol más. Pero la diferencia es que a Mbappé le queda algún Mundial más para seguir marcando.

Mbappé celebra su doblete a Suecia con sus compañeros de Francia.REUTERS

A su lado, tiene a otro mago del balón como Michael Olise. El del Bayern está dejando actuaciones memorables y está destacando como un asistente inmejorable. Lleva cinco asistencias en lo que va de Mundial, la mayor cantidad registrada por un jugador en una misma edición desde Thomas Häßler con Alemania en 1994. Y tiene a tiro el récord de Pelé, que logró seis en el Mundial de 1970.

Francia ha puesto velocidad de crucero hacia su tercera estrella. Ninguna selección está demostrando tal poderío como los galos. Y contra Suecia demostró que tiene todas sus piezas encajadas. Junto a Mbappé y Olise, Dembelé, Barcola o Doué forman un ataque temible. Deschamps tan solo necesita terminar de despejar algunas dudas en la banda izquierda entre Digne o Hernández y en el centro del campo, donde intercala a Rabiot, Tchouamení y Koné.

Paraguay, a tumbar la historia También cuenta con la historia a favor. Y es que ha ganado cada uno de sus últimos siete partidos de octavos de final de un Mundial. La última vez que cayó en esta ronda fue en 1934 cuando perdió 3-2 ante Austria. Pero enfrente tendrá a una de las grandes sorpresas del torneo, Paraguay, que se ha plantado aquí tras eliminar en la ronda de penaltis a Alemania. Los jugadores guaraníes celebrando el pase a octavos tras el sexto penalti de Canale durante el partido ante Alemania.CHARLY TRIBALLEAU / AFP La machada tuvo dos nombres propios. El primero, el del portero Orlando Gill, que detuvo dos de los penaltis germanos. Y el segundo, el de Julio Enciso, autor del gol que daba ventaja a los suyos. Enciso es el jugador de la selección guaraní que ha participado en más goles (1 gol, 2 asistencias), realizado más remates (8), generado más ocasiones (6), registrado más intervenciones en área rival (11) y completado más regates (12) en este Mundial. Paraguay no se conforma con haber eliminado a una campeona del mundo, quiere más. Por lo menos igualar su mejor actuación en el torneo, alcanzar los cuartos de final. La otra vez que lo consiguió fue en Sudáfrica 2010 y fue España la que acabara con su sueño de camino hacia su primera estrella. A diferencia de Francia, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro sólo ha anotado tres goles en este Mundial, ha promediado 7,5 remates por partido y su posesión de balón ha rondado el 30%. Las carencias de Paraguay en ataque que suple con una defensa aguerrida y bien pertrechada. Por eso Deschamps desconfía: "Va a ser muy difícil porque son muy agresivos. Saben defenderse. Paraguay ha jugado muy bien".