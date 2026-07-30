Esta tabla de temperaturas máximas en 1950 es un bulo y no niega el cambio climático

Nos habéis consultado en el WhatsApp de VerificaRTVE por una tabla que circula en redes sociales que muestra datos muy altos de "temperaturas máximas anuales" supuestamente registradas en varias ciudades de España de 1949 a 1951. Es un bulo. La AEMET ha confirmado que los datos de temperaturas son falsos. La tabla es un montaje generado con inteligencia artificial que se utiliza para negar el cambio climático, en contra de la evidencia científica.

Un perfil de X difunde esta tabla el 29 de julio acompañada del siguiente mensaje: "Madre mía el cambio climático que hemos experimentado en los últimos años". La publicación se ha compartido más de 1.000 veces en la red social. También la ha difundido el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé en un mensaje que ha eliminado horas después.

Los datos son falsos y la tabla es una imagen hecha con IA La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido en su cuenta de X de que esta tabla con datos de temperaturas muy altas no se corresponde con la realidad: "Hemos revisado los datos y todos, salvo los de una estación, son FALSOS". Además, ha subrayado que aunque los datos fueran reales, tampoco permiten negar el cambio climático: "Antes también había olas de calor, pero ahora son más frecuentes e intensas". ““ Esta tabla no es real, está generada con inteligencia artificial (IA). Lo hemos comprobado con varias herramientas de detección de contenido. Hive muestra con un 86,5% de fiabilidad que la imagen está generada de manera artificial y TruthScan eleva esa probabilidad al 97%. Además, el detector de contenidos de IA de OpenAI confirma que la imagen se ha creado con una inteligencia artificial de esta firma tecnológica. Puedes comprobarlo en la imagen inferior. Tres herramientas distintas confirman que la tabla está generada con IA VerificaRTVE

La tabla recoge datos de dos aeropuertos que no existían en 1950 Hay determinados detalles en esta tabla de temperaturas máximas que permiten comprobar que no es un documento auténtico, tal y como nos confirma la AEMET. Por ejemplo, muestra datos de observatorios que no existían en los años 1949, 1950 y 1951, a los que atribuyen esas temperaturas.

El Aeropuerto de Córdoba se inauguró en 1958, más de siete años después de los registros supuestamente tomados en esa tabla.

El Aeropuerto de Parayas, en la ciudad de Santander, se inauguró en septiembre de 1953 .

En el documento aparece nombrada la ciudad de "A Coruña", pero en la década de 1950 su nombre oficial era "La Coruña". La denominación de "A Coruña" se aprobó en 1984, ya en democracia, después de que en 1983 se aprobara la Ley de normalización lingüística. La tabla se presenta como si fuera un documento oficial del Servicio Meteorológico Nacional, perteneciente al Ministerio del Aire, que existió hasta 1977. Hemos comprobado con dos documentos publicados en 1949 y en 1952 que el logotipo del Ministerio del Aire era distinto al que muestra la tabla falsa de temperaturas máximas. El logotipo de la tabla falsa, a la izquierda, junto a los dos logotipos del Ministerio del Aire en 1949 y en 1952 VerificaRTVE AEMET ha proporcionado a VerificaRTVE "los datos reales" de las temperaturas registradas entre los años 1949 y 1951. "Solo coinciden los de la Iglesia de la Anunciación de Sevilla", explica su portavoz, José Ángel Núñez. Añade que los datos de este observatorio son considerados erróneos "desde hace décadas" por la propia AEMET porque en esa época tomaban la temperatura desde una terraza que no era "adecuada" porque recibía radiación del suelo de forma intensa. Comparativa entre los datos falsos difundidos en redes y los reales registrados entre 1949 y 1951 AEMET

"Aunque la tabla fuera cierta, tampoco cambiaría nada; el cambio climático es real" El meteorólogo de TVE y presentador de El Tiempo Albert Barniol explica que los datos de la tabla son falsos pero aunque "fueran ciertos, tampoco cambiaría nada sobre que el cambio climático es real y el clima está cambiando en España y la temperatura es cada vez más alta". Indica que puntualmente puede haber un día muy caluroso registrado, pero lo que importa es la tendencia: "Si observamos la evolución de las temperaturas desde 1950, podemos comprobar que la temperatura media en España ha subido casi 1,75 ºC con respecto a principios o mediados del siglo pasado, lo que ya nos indica una tendencia al calentamiento". Albert Barniol añade que "si se estudian los récords de temperaturas máximas, podemos comprobar cómo en los últimos 20 años son mucho más frecuentes que los récords de temperaturas mínimas". Por tanto, "el hecho de que tengamos días muy calurosos a principios del siglo XX no rebaten ni discuten esta tendencia que estamos viviendo y experimentando", y es que los episodios de calor "son más frecuentes, más intensos y más largos". Sí, en verano siempre hace calor, pero no este calor: cómo desmontar la narrativa que niega el cambio climático María José Artuch, VerificaRTVE La misma tesis sostiene la AEMET. Rubén del Campo aclara que aunque los datos fueran ciertos, tampoco "invalida el hecho indudable de que la temperatura media en España está en ascenso en las últimas décadas". "Ese ascenso está siendo más intenso en verano y, a consecuencia de ello, se están incrementando las olas de calor y el número de días de ola de calor en nuestro territorio", asegura este portavoz de la agencia meteorológica española, que insiste en que "el cambio climático no implica que cada año y cada verano" vayan a ser más cálidos que los anteriores y "que nunca más vaya a hacer frío". Se trata de "una tendencia general de temperaturas al alza" que sí hace "más probable que se produzcan períodos de temperaturas altas y olas de calor". El último informe del clima de la AEMET detalla que 2025 fue el año más cálido de la serie histórica, que comenzó en 1961, y que los doce años más cálidos de esa serie corresponden al siglo XXI.