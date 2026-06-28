Mueren siete personas en dos accidentes de tráfico en Castellón y Málaga y hay seis heridos graves

Siete personas han fallecido este domingo en dos accidentes de tráfico en Benicàssim (Castellón) y en Málaga. El primero de ellos ha dejado además seis heridos graves.

El accidente de Benicàssim se ha registrado sobre las 2.20 de la madrugada en la N-340, a la altura del kilómetro 981 y se han visto implicados varios vehículos: un taxi y dos turismos.

Cuando llegaron los servicios médicos, confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer) y otras seis, todos hombres, resultaron heridas graves.

Los equipos sanitarios atendieron a los heridos en el lugar del accidente. Tres presentaban politraumatismos y las otros tres contusiones de diversa consideración, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y los dos restantes al Hospital de la Plana.

Hasta el lugar del siniestro se movilizaron dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE). Asimismo, han intervenido bomberos municipales en las tareas de excarcelación de las víctimas que han estado trabajando hasta las 7.00 horas, mientras que la Plicía Local de castellón intervino en la regulación del tráfico, según han informado fuentes municipales. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del siniestro.

Tres muertos al caer un vehículo por un barranco en Málaga Casi a la misma hora que el accidente de Castellón, a las 2.38 horas, tres personas han perdido la vida en un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por Málaga, según ha informado el servicio de Emergencias 112. Dos vehículos han impactado y uno de ellos ha caído por un barranco próximo a la carretera cuando circulaba en sentido Almería en el kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón. En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los viajeros que han quedado atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre, ha atendido en el lugar a una mujer de 64 años y ha evacuado a un hombre de 35 años herido al hospital Carlos Haya.