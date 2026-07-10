Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 11 y 12 de julio

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Fútbol, atletismo, mountain bike o tiro con arco, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 6 y 7 de junio.

Para los quieran ver otros deportes, más allá del Mundial de fútbol, este es su sitio. Para empezar, el sábado la selección española sub-19 de fútbol disputa la final del Europeo contra Alemania desde Gales. El Tour de Francia prosigue con dos etapas. La del sábado es una llana entre las localidades de Périgueux y Bergerac y la del domingo se adentra en el macizo central francés con una etapa de media montaña entre Malemort y Ussel.

En Castellón se disputa durante todo el fin de semana el Campeonato de España sub-23 de atletismo. Madrid acoge la Copa del Mundo de tiro con arco y por las montañas de Andorra transcurrirá la Copa del Mundo de mountain bike. La ciudad alemana de Hamburgo será la sede de la nueva prueba de las World Championship Series de triatlón y A Coruña acogerá a los mejores jugadores de España de pickelball en las finales del Campeonato de España "Pickle Pro Tour".

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