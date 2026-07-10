Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 11 y 12 de julio

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Fútbol, atletismo, mountain bike o tiro con arco, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 6 y 7 de junio.
Para los quieran ver otros deportes, más allá del Mundial de fútbol, este es su sitio. Para empezar, el sábado la selección española sub-19 de fútbol disputa la final del Europeo contra Alemania desde Gales. El Tour de Francia prosigue con dos etapas. La del sábado es una llana entre las localidades de Périgueux y Bergerac y la del domingo se adentra en el macizo central francés con una etapa de media montaña entre Malemort y Ussel.
En Castellón se disputa durante todo el fin de semana el Campeonato de España sub-23 de atletismo. Madrid acoge la Copa del Mundo de tiro con arco y por las montañas de Andorra transcurrirá la Copa del Mundo de mountain bike. La ciudad alemana de Hamburgo será la sede de la nueva prueba de las World Championship Series de triatlón y A Coruña acogerá a los mejores jugadores de España de pickelball en las finales del Campeonato de España "Pickle Pro Tour".
¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!
Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play
Sábado 11 de julio
9:15 horas: Atletismo. Campeonato de España Sub-23. Sesión matinal. Castellón. RTVE Play.
10:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo. Final por equipos compuesto. Madrid. Teledeporte y RTVE Play
12:30 horas: Mountain Bike. Copa del Mundo descenso femenino. Pal Arinsal (Andorra). Teledeporte y RTVE Play
13:30 horas: Mountain Bike. Copa del Mundo descenso masculino. Pal Arinsal (Andorra). Teledeporte y RTVE Play
13:15 horas: Triatlón. World Championship Series. Hamburgo (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
14:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo. Final Four individual compuesto. Madrid. Teledeporte y RTVE Play
14:40 horas: Ciclismo. Tour de Francia. 8ª etapa. Périgueux - Bergerac (182 km). Teledeporte, La 2 y RTVE Play
17:30 horas: Atletismo. Campeonato de España Sub-23. Sesión vespertina. Castellón. RTVE Play.
19:30 horas: Voelibol. Liga europea masculina. Final. Vuelta. Países Bajos - Finlandia. RTVE Play
20:00 horas: Fútbol. Campeonato de Europa sub-19 masculino. Final. España - Alemania. Gales. Teledeporte y RTVE Play
20:30 horas: Voelibol. Liga europea femenina. Final. Vuelta. Eslovenia - Suecia. RTVE Play
Domingo 12 de julio
09:45 horas: Atletismo. Campeonato de España Sub-23. Sesión matinal. Castellón. Teledeporte y RTVE Play.
10:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo. Final por equipos recurvo. Madrid. Teledeporte y RTVE Play
10:00 horas.Pickelball. Circuito Campeonato de España "Pickle Pro Tour" finales masculina y femenina. A Coruña. Teledeporte y RTVE Play
13:30 horas: Mountain Bike. Copa del Mundo cross country olímpico masculino. Pal Arinsal (Andorra). Teledeporte y RTVE Play
14:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo. Final individual recurvo. Madrid. Teledeporte y RTVE Play
15:00 horas: Ciclismo. Tour de Francia. 9ª etapa Malemort - Ussel (185 km). Teledeporte, La 2 y RTVE Play
15:30 horas: Mountain Bike. Copa del Mundo cross country olímpico femenino. Pal Arinsal (Andorra). Teledeporte y RTVE Play
17:30 horas: Triatlón. World Championship Series relevos mixtos. Hamburgo (Alemania). Teledeporte y RTVE Play
17:45 horas: Atletismo. Campeonato de España Sub-23. Sesión vespertina. Castellón. RTVE Play.
18:30 horas: Baloncesto. Campeonato de Europa sub 20 femenino. Final (Lituania). Teledeporte y RTVE Play