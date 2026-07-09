Hora y dónde ver las finales del Europeo sub-19 de fútbol masculino y femenino: un doble España-Alemania

Las categorías inferiores del fútbol español siguen dando alegrías. Las selecciones españolas sub-19 están a punto de conquistar el trono europeo. Este viernes 10 a partir de las 18:00 horas, la selección femenina disputa la final del Europeo de la categoría con la intención de revalidar el título después de imponerse por un rotundo 3-0 a Suecia en la semifinal. Su rival será Alemania. La misma oponente a la que se enfrentará la selección masculina en su final en el Europeo que está disputando en Gales. El choque por el título será este sábado 11 de julio a partir de las 20:00 horas.

La Rojita se impuso este miércoles a Croacia también por 3-0 en la semifinal del Europeo, con goles de Xavi Spart, Ousmane Diallo y Hugo Salinas. Después de una buena exhibición durante todo el Europeo, La Rojita se metió en una final por tercer año consecutivo y luchará el sábado por conquistar su décimo título europeo.

Fútbol Resumen del partido de semifinales del Europeo sub 19 masculino de fútbol entre España y Croacia Ver ahora

Desde el primer minuto los de Paco Gallardo dominaron el encuentro con la posesión de la pelota gran parte del tiempo. El primer gol llegó en el minuto 12 tras un buen pase de José Antonio Morante que filtró el balón al área para que Thiago Pitarch asistiera a Xavi Espart, que, desde la frontal, chutó por abajo ajustado al palo largo. En el segundo tiempo, Thiago Pitarch dio su quinta asistencia en el campeonato, puso una parábola perfecta y Hugo Salinas marcó el segundo tanto para los españoles. Sentenció el encuentro y el pase a la final Ousmane Diallo con el tercer gol.

Por su parte, Alemania eliminó a Ucrania en el tiempo de descuento gracias a los goles de Otto Stange que puso el 1-1 en el minuto 48 y Francis Onyeka que sentenció con el 1-2 en el minuto 91. Ucrania se adelantó en la primera parte al marcar el 1-0 gracias a único tanto de Vitaliy Hlyut. España y Alemania vuelven a encontrarse, como ya sucedió en la fase de grupos en un partido en el que la Rojita goleó por 4-0.

La selección femenina, a por otro título Por su parte, la selección femenina sub-19 tratará de reeditar el título este viernes también contra Alemania después de imponerse por 3-0 a Suecia. Las de David Aznar se adelantaron en el minuto dos gracias a una buena acción individual de Rosalía Domínguez, que pasó el balón a Alba Cerrato, que marcó un golazo por la escuadra. Rosalía Domínguez anotó el segundo gol en el minuto 59 para España, gracias a un espectacular disparo que se fue al poste derecho y dejó sentada a la sueca Hanna Wieczerzak. Tan sólo cuatro minutos después, de nuevo Rosalía Domínguez colgó el balón al centro del área para que Ainoa Gómez mandara el balón al final de la red y sentenciara el partido. Por su parte, Alemania consiguió el pase a la final tras eliminar a Austria en el minuto 109 de partido, ya en la prórroga, con gol de la centrocampista alemana Tessa Zimmermann que puso el 1-0 en el marcador. Fútbol Resumen y goles del España - Suecia, semifinal del Europeo sub-19 femenino No te pierdas los goles y las mejores jugadas del partido España - Suecia, semifinal del Europeo femenino sub-19, disputado en Zenica (Bosnia-Herzegovina) este martes. Ver en RTVE Play Ver ahora