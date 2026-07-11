La 1, líder absoluta del día (30,8%) con el España-Bélgica, la última hora del incendio en Los Gallardos y San Fermín
- La cadena logra su mejor dato diario en dos años y se impone en las franjas de madrugada, mañana, tarde y prime time
- El España – Bélgica reunió a 10.777.000 espectadores y se convirtió en el segundo partido más visto del Mundial 2026
- RTVE.es registra su segunda mejor jornada desde el inicio de la competición con 2,25 millones de visitantes únicos
- La 1 y Canal 24 horas ofrecieron una cobertura especial del incendio en Los Gallardos, que destacó en todos los Telediarios: Matinal (28,2%), TD1 (18,2%) y TD2 (61,8%).
- El encierro de Sanfermines (68,3%) logró su mejor cuota de 2026 y alcanzó 1.368.000 espectadores
La 1 volvió a fimar una jornada histórica en audiencias este viernes con un 30,8%, su cuota diaria más alta desde la final de la Eurocopa España-Inglaterra de 2024. La cadena lideró las franjas de madrugada (12,6%), mañana (23%), tarde (12,2%) y prime time (58,9%).
Tuvo especial impacto el triunfo de España ante Bélgica en el Mundial: anotó en La 1, Teledeporte y La 2Cat un espectacular 72,3% y se convirtió en el segundo partido más visto en lo que va de torneo con 10.777.000 seguidores de media y 15.202.000 espectadores únicos.
La audiencia sigue apostando por la información deportiva de RTVE, que continúa su liderazgo. El programa 'Teledeporte: directo al Mundial' anotó en la sobremesa 1.532.000 espectadores y un 16,6% de cuota, y la previa y post partido 'Camino a NY' rozó el millón de seguidores y un 13,6% por la tarde, y se disparó a casi 3,5 millones y un 35,8% por la noche tras el encuentro.
Cobertura especial del incendio en Almería
RTVE volvió a demostrar su compromiso con la actualidad y estuvo presente en el incendio de Los Gallardos (Almería), uno de los principales focos informativos de este viernes, con un amplio despliegue para ofrecer la última hora en los Telediarios: Matinal (28,2% de cuota), Primera Edición (18,2%) y Segunda Edición (61,8%). Además, los avances informativos de la tarde registraron hasta un 13,9% y más de 1,1 millones de contactos.
Los magacines también ofrecieron ediciones prácticamente monográficas sobre el incendio. 'La Hora de La 1’ logró un 29,2% de cuota, 'Mañaneros 360' llegó al 18,3%, 'Directo al grano' anotó un 12,2% y 'Malas lenguas' hizo un 7,3% en La 2.
Los Sanfermines siguen al alza
También destacó el impactante encierro de la ganadería de Álvaro Nuño, con 1.368.000 espectadores volcados en la carrera más larga de la semana y 68,3% de cuota, la más alta de este año, en La 1 y el Canal 24 horas.
En Navarra, el cuarto encierro de Sanfermines creció hasta el 89,6%, también el mayor dato de 2026. Además, el especial 'Vive San Fermín' fue líder con un 51,5% y 1.945.000 contactos.
La 2: momento dulce con el Tour de Francia y los concursos
En el terreno deportivo también tuvo un papel importante el Tour de Francia en La 2. La etapa Hagetmau-Bordeaux sobresalió como lo más visto de la cadena con 617.000 espectadores y un 7,1% de cuota. Casi 1,3 millones de personas vieron la carrera en algún momento.
Se mantiene la buena acogida de los concursos de La 2, ayer con 'Saber y ganar' a la cabeza: 549.000 espectadores, 6% de cuota de pantalla y 972.000 contactos.
‘La Roja’, lo más viral
El pase de España a semifinales es el segundo partido más visto de esta competición al registrar un seguimiento de más de 1 millón de visitantes únicos (1.088.962). De nuevo, el minuto de oro se sitúa en el pitido final del partido a las 22:59 h con medio millón de espectadores concurrentes.
Un total de 2,25 millones de visitantes únicos consultaron ayer contenidos del Mundial en RTVE.es, segunda mejor jornada desde su arranque, y ya son más de 15,5 millones de usuarios totales (15.547.074) los que han visitado alguna información, vídeo o directo del Mundial.
Diariamente, 985.560 usuarios visitan algún contenido del Mundial, un 45,5% más que en la edición de Qatar 2022 y un 32,7% por encima del dato de la Eurocopa 2024 hasta estas fechas.
Las noticias sobre el Mundial rozan los 6 millones de visitantes únicos (5.910.735) totales desde el inicio del campeonato, con la narración minuto a minuto del partido de ayer contra Bélgica como segunda información más visitada, con 761.511 páginas vistas. Los vídeos acumulan 6,18 millones de visualizaciones hasta hoy.
En redes sociales, los perfiles de RTVE alcanzaron ayer 13,87 millones de visualizaciones y 544.000 de interacciones. Teledeporte aporta 11,6 millones de visualizaciones, el 83,6% del total.
El contenido más visto del día es el TikTok de Teledeporte ‘¿Argentina 2022 o España 2024?’, con 684.000 visualizaciones. En cuanto al partido de España, la publicación con más visualizaciones es el reel de Instagram ‘IMAGINA NO QUERER A KEYNE Y A LAMINE’, con 415.000 visualizaciones.
Desde el inicio del Mundial, los contenidos alcanzan 825 millones de visualizaciones y 37,5 millones de interacciones en las redes sociales de RTVE.