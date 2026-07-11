La 1, líder absoluta del día (30,8%) con el España-Bélgica, la última hora del incendio en Los Gallardos y San Fermín

La 1 volvió a fimar una jornada histórica en audiencias este viernes con un 30,8%, su cuota diaria más alta desde la final de la Eurocopa España-Inglaterra de 2024. La cadena lideró las franjas de madrugada (12,6%), mañana (23%), tarde (12,2%) y prime time (58,9%).

Tuvo especial impacto el triunfo de España ante Bélgica en el Mundial: anotó en La 1, Teledeporte y La 2Cat un espectacular 72,3% y se convirtió en el segundo partido más visto en lo que va de torneo con 10.777.000 seguidores de media y 15.202.000 espectadores únicos.

La audiencia sigue apostando por la información deportiva de RTVE, que continúa su liderazgo. El programa 'Teledeporte: directo al Mundial' anotó en la sobremesa 1.532.000 espectadores y un 16,6% de cuota, y la previa y post partido 'Camino a NY' rozó el millón de seguidores y un 13,6% por la tarde, y se disparó a casi 3,5 millones y un 35,8% por la noche tras el encuentro.

Cobertura especial del incendio en Almería RTVE volvió a demostrar su compromiso con la actualidad y estuvo presente en el incendio de Los Gallardos (Almería), uno de los principales focos informativos de este viernes, con un amplio despliegue para ofrecer la última hora en los Telediarios: Matinal (28,2% de cuota), Primera Edición (18,2%) y Segunda Edición (61,8%). Además, los avances informativos de la tarde registraron hasta un 13,9% y más de 1,1 millones de contactos. Los magacines también ofrecieron ediciones prácticamente monográficas sobre el incendio. 'La Hora de La 1’ logró un 29,2% de cuota, 'Mañaneros 360' llegó al 18,3%, 'Directo al grano' anotó un 12,2% y 'Malas lenguas' hizo un 7,3% en La 2.

Los Sanfermines siguen al alza También destacó el impactante encierro de la ganadería de Álvaro Nuño, con 1.368.000 espectadores volcados en la carrera más larga de la semana y 68,3% de cuota, la más alta de este año, en La 1 y el Canal 24 horas. En Navarra, el cuarto encierro de Sanfermines creció hasta el 89,6%, también el mayor dato de 2026. Además, el especial 'Vive San Fermín' fue líder con un 51,5% y 1.945.000 contactos.

La 2: momento dulce con el Tour de Francia y los concursos En el terreno deportivo también tuvo un papel importante el Tour de Francia en La 2. La etapa Hagetmau-Bordeaux sobresalió como lo más visto de la cadena con 617.000 espectadores y un 7,1% de cuota. Casi 1,3 millones de personas vieron la carrera en algún momento. Se mantiene la buena acogida de los concursos de La 2, ayer con 'Saber y ganar' a la cabeza: 549.000 espectadores, 6% de cuota de pantalla y 972.000 contactos.