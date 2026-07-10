Salvador Illa, invitado de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE el lunes 13 de julio
- Pepa Bueno (TVE), Rosa María Molló (RNE) y Gemma Bastida (EFE Catalunya) entrevistarán al president de la Generalitat
- El acto se celebrará el 13 de julio a las 09:30 horas en el Instituto Cervantes de Madrid
- En directo en el Canal 24 horas, RNE y RTVE Play así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y redes sociales
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, será el protagonista de la quinta entrega de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE el próximo lunes, 13 de julio, en el Instituto Cervantes de Madrid.
Las periodistas Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2; Rosa María Molló, directora del informativo ‘24 horas’ de RNE, y Gemma Bastida, delegada de la Agencia EFE en Catalunya, serán las encargadas de entrevistar al president Illa y abordar con él la actualidad.
‘Los Desayunos’ salen de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una entrega que tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. Se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.
Alianza RTVE-EFE
RTVE y EFE estrenaron el 19 de marzo la nueva etapa de ‘Los Desayunos’, una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre ambos medios públicos y que contó, en su primera edición, con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero. El 17 de abril el protagonista del segundo encuentro fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una entrevista en la Fira de Barcelona, y el 26 de mayo el entrevistado fue el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. El último de ‘Los Desayunos’ fue protagonizado por el lehendakari Imanol Pradales Gil el pasado 3 de julio.
Esta nueva etapa de ‘Los Desayunos’ nace como una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.
Con esta iniciativa, RTVE y EFE visibilizan su alianza estratégica, refuerzan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor, el debate público y la cercanía con la audiencia. El 2 de diciembre, ambas empresas firmaron un acuerdo marco de colaboración para desarrollar de forma conjunta nuevos contenidos informativos, formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional.
El compromiso incluido en el acuerdo, firmado por el presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, es impulsar todo tipo de iniciativas para reforzar ambas marcas.