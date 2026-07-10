Salvador Illa, invitado de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE el lunes 13 de julio

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, será el protagonista de la quinta entrega de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE el próximo lunes, 13 de julio, en el Instituto Cervantes de Madrid.

Las periodistas Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2; Rosa María Molló, directora del informativo ‘24 horas’ de RNE, y Gemma Bastida, delegada de la Agencia EFE en Catalunya, serán las encargadas de entrevistar al president Illa y abordar con él la actualidad.

‘Los Desayunos’ salen de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una entrega que tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. Se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.