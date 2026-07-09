La 1 (13,2%), líder en el descanso del Mundial con San Fermín, actualidad, información, series y entretenimiento

En la jornada de descanso del Mundial de fútbol 2026, La 1 mantiene el liderazgo de audiencia con su programación habitual, en la que brillan los sanfermines, la entrevista a Shakira en ‘La Revuelta’ o la tercera entrega de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’. La cadena se impone en la madrugada (9,7%), mañana (20,8%) y tarde (11,3%), y La 2 también firma un gran miércoles con un 4,1%.

Segundo encierro de San Fermín El espacio ‘Vive San Fermín’ de este miércoles lideró con un 49,3% de cuota y 1.893.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas. El segundo encierro de este año, con toros de Cebada Gago, llegó al 64,2% de cuota y a 1.370.000 seguidores de media. El segundo encierro de San Fermín 2026, los toros más peligrosos llevan la nobleza a la carrera: vídeo completo de la carrera

La mejor oferta de entretenimiento ‘La Revuelta’ también fue líder ayer con un 11,8% de cuota y 1.167.000 espectadores de media. Más de 3,7 millones de personas vieron algún momento del programa en el que David Broncano entrevistó a Shakira, cuya aceptación fue aún mayor entre los niños de 4 a 12 años (12,1%), jóvenes de 13 a 24 (16,2%), y adultos de 25 a 44 (20,5%) y de 45 a 64 años (13,3%). La intervención de la estrella colombiana está incrementando la viralidad del programa de La 1. Los contenidos de ayer de ‘La Revuelta’ suman 12 millones de visualizaciones y más de 400.000 interacciones en redes sociales. Lo más visto es el fragmento de la entrevista a Shakira "Por poco no hacemos una llamada a tres 😅Nos quedaremos con la duda de saber quién era. Genial Diana", con 2,6 millones de visualizaciones en Instagram. En general, las publicaciones de la entrevista a Shakira alcanzan 6,7 millones de visualizaciones y casi 300.000 interacciones. Shakira deja una pista sobre sus 12 conciertos en Madrid en su primera entrevista con Broncano | La Revuelta A continuación, la tercera entrega de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ alcanzó el 10,6% de cuota, récord de temporada y 1.2 puntos más que su anterior emisión. Más de 2,3 millones de espectadores únicos vieron el programa, que lideró entre la audiencia de 4 a 12 años (14,1%), de 25 a 44 (14%) y de 65 a 74 años (11,1%).

El éxito de la actualidad, la información y las series El liderazgo de La 1 comenzó a primera hora de la mañana, con el Telediario Matinal, con Mireia Alzuria: 29,3% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas, su segundo mejor dato desde 2024. Y continuó en ‘La hora de La 1’, con Alex Barreiro y Aida Bao, con un 26,4%, tercer mejor dato desde 2024, y más de 1,8 millones de espectadores únicos; y con ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, con un 15,8% de y hasta 2,3 millones de contactos. En la tarde, las series de La 1 siguen ampliando la distancia con sus competidoras hasta los 2.4 puntos: ‘Valle Salvaje’ lideró ayer un 10,5% de cuota y 1.603.000 contactos. Y ‘La Promesa’ hizo un 12,4% y 1.344.000 contactos, y lideró su franja. Muy buenos resultados también este miércoles para ‘Teledeporte: Directo Al Mundial’, lo más visto de La 1 con 1.518.000 espectadores de media (16,3%). El TD 1, con Alejandra Herranz, reunió a 1.444.000 espectadores de media, un 15,9% y con 2,4 millones de contactos. Y el TD 2, con Pepa Bueno, llegó a 1.332.000 espectadores, 15,5% y 2,6 millones de contactos En la tarde, ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró registró un 11,2% de cuota, fue la oferta más contactada de su franja con 3.263.000 espectadores únicos y lideró a partir de las 17:00 horas, con un 11,6% y 949.000 espectadores de media. ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, anotó un 10,7% de cuota en La 1 y 1,7 millones de contactos, y en La 2 logró un 6,8% y 1,6 millones de contactos. Y ‘Aquí la tierra’, con Marc Santandeu, firmó un 12,5% de cuota, 953.000 seguidores de media y más de 1,7 millones de espectadores únicos.