Imanol Pradales Gil, invitado de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE el próximo viernes

El Lehendakari Imanol Pradales Gil será el protagonista de la cuarta entrega de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE el próximo viernes, 3 de julio, en el Instituto Cervantes de Madrid.

Los periodistas Xabier Fortes, director de ‘La Noche en 24h’; Iratxe Llarena, directora de RTVE en el País Vasco, y Rafael Herrero, delegado general de la Agencia EFE en el País Vasco, serán los encargados de entrevistar al Lehendakari Pradales y abordar con él la actualidad política.

‘Los Desayunos’ salen de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una entrega que tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. Se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.