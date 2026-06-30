Imanol Pradales Gil, invitado de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE el próximo viernes
- Xabier Fortes (TVE), Iratxe Llarena (RTVE País Vasco) y Rafael Herrero (EFE País Vasco) entrevistarán al Lehendakari
- El acto se celebrará el 3 de julio a las 09:30 horas en el Instituto Cervantes
- En directo en el Canal 24 horas, RNE y RTVE Play así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y redes sociales
El Lehendakari Imanol Pradales Gil será el protagonista de la cuarta entrega de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE el próximo viernes, 3 de julio, en el Instituto Cervantes de Madrid.
Los periodistas Xabier Fortes, director de ‘La Noche en 24h’; Iratxe Llarena, directora de RTVE en el País Vasco, y Rafael Herrero, delegado general de la Agencia EFE en el País Vasco, serán los encargados de entrevistar al Lehendakari Pradales y abordar con él la actualidad política.
‘Los Desayunos’ salen de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una entrega que tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. Se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.
Alianza RTVE-EFE
RTVE y EFE estrenaron el 19 de marzo la nueva etapa de ‘Los Desayunos’, una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre ambos medios públicos y que contó, en su primera edición, con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero. El 17 de abril el protagonista del segundo encuentro fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una entrevista en la Fira de Barcelona, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, protagonizó el 26 de mayo el último de ‘Los Desayunos’ hasta la fecha.
Esta nueva etapa de ‘Los Desayunos’ nace como una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.
Con esta iniciativa, RTVE y EFE visibilizan su alianza estratégica, refuerzan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor, el debate público y la cercanía con la audiencia. El 2 de diciembre, ambas empresas firmaron un acuerdo marco de colaboración para desarrollar de forma conjunta nuevos contenidos informativos, formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional.
El compromiso incluido en el acuerdo, firmado por el presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, es impulsar todo tipo de iniciativas para reforzar ambas marcas.