Los deportistas ucranianos se alistan a la guerra

El pasado 24 de febrero se declaró la guerra entre Ucrania y Rusia. Por ello, el presidente Volodimir Zelenski implantó el servicio militar obligatorio para que sus ciudadanos combatieran ante los rusos. Lo que empezó siendo para militares pasó a ser también una lucha en la que los ciudadanos podían inscribirse y luchar sin tener experiencia con armas. Tras esta noticia, son muchos los deportistas que han dejado a un lado su profesión para alistarse al ejército ucraniano.

En el mundo del boxeo Vitali Klitschko, campeón retirado de peso pesado y activo en la política ucraniana desde 2005 y su hermano, Wladimir Klitschko, se han unido al actual campeón del mundo y oro olímpico en Londres 2012, Oleksandr Usyk. A través de sus redes sociales comunicó que se unirá a su país para combatir contra las fuerzas rusas haciendo, a su vez, un llamamiento a la población: “Estamos en nuestro país, no podemos hacer otra cosa que defendernos”

Otro boxeador ucraniano que ha dejado a un lado el ring ha sido Vasyl Lomachenko. Forma parte del Batallón de Defensa Territorial de Belgorod-Dnetrovsky, situado al suroeste de Ucrania y cerca de la frontera con países como Moldavia y Rumanía.

Yaroslav Amosov, de tan solo 28 años y campeón de peso welter de Bellator, comunicó a través de Instagram que trasladó a su familia “a un lugar seguro”, pero que regresaría a Ucrania para seguir con la defensa. “Defenderé este país lo mejor que pueda, con lo que pueda. Rusia vino a nuestras casas y comenzó una guerra. Están muriendo inocentes, mujeres, niños…”, añadió Amosov.

El tenista Sergiy Stakhovsky ha afirmado que se ha alistado a las reservas militares. No tiene experiencia, como muchos otros deportistas, pero su decisión es firme. Stakhovsky llegó a posicionarse 31º en el ranking mundial y eliminó a Roger Federer en 2013 en Wimbledon.

Zinchenko se pronuncia sobre el conflicto

El capitán de la Selección de Ucrania, Oleksandr Zinchenko, también utilizó sus redes para trasladar que “mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello. No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí y del que defiendo sus colores a nivel internacional”.

También el portero ucraniano del Real Madrid, Andriy Lunin, participó el pasado domingo en la manifestación de Colón contra la guerra y en varias colectas solidarias. En sus redes sociales, dio las gracias a los más de 40.000 asistentes y sigue, desde la distancia, defendiendo a su país.