El turismo nacional se queda en España este verano, gastará lo mismo que en 2025 y viajará menos días
- ObservaTUR prevé un gasto de 737 euros por persona en viajes frente a los 739 de 2025
- Los españoles se quedarán en el país por precio y para evitar riesgos ante la incertidumbre geopolítica
Viajar es una prioridad para el 89% de la población española. Para lograrlo, los interesados planean con antelación los detalles y controlan más el gasto, que este año rondará los 737 euros por persona.
Los destinos nacionales se mantienen como favoritos por cuestiones económicas y geopolíticas aunque un 35% de los que quieren hacer turismo prevén salir al extranjero. Además, las estancias se acortan cada vez más y se distribuyen a lo largo del año.
Pasar unos días fuera de casa se mantiene como un objetivo prioritario entre los españoles, pero las agencias observan "una ralentización" en las "reservas respecto al verano anterior". Asegura ObservaTUR que muchos viajes se decidirán en el último momento.
Estas son las principales conclusiones del último informe del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR) organismo que se encarga de monitorizar, analizar y comprender los hábitos y el comportamiento del turista español.
El documento recoge que tres de cada cuatro ciudadanos ha decidido que sí viajará este verano y ya sabe el destino. En general se deja poco margen para la improvisación: la gran mayoría, el 94%, ya sabe con quién, así como la duración y el medio de transporte, el 80%. Los que se quedan en casa lo hacen "por razones presupuestarias".
Las agencias concluyen en el informe que el ahorro, comparar precios y una adecuada relación calidad-precio condicionan la decisión final a la hora de elegir destino.
España, opción principal
Muchos de los que ya conocen su lugar de descanso, el 65%, se quedarán en nuestro país. La costa mediterránea y la andaluza, los archipiélagos y los destinos del norte peninsular lideran las preferencias. Una decisión condicionada por motivos económicos, pero también geopolíticos.
Sin embargo, serán menos aquellos que se desplacen al extranjero, un 35%, una cifra algo inferior a la de 2024 aunque, remarca ObservaTUR, "sigue situándose en niveles elevados". El interés en el exterior se centra en "las capitales europeas" pero se "percibe una pérdida de impulso" particularmente "en los viajes de larga distancia".
El gasto se mantiene estable
El estudio indica que los españoles no quieren renunciar a viajar y para que el precio no lo impida, el control del presupuesto cobra más importancia. El estudio recoge que el gasto por persona será de 737 euros en 2026 frente a los 739 de 2025. "Observamos un viajero más reflexivo", ha asegurado Marcos Franco, portavoz de ObservaTUR, "no vemos una caída de la demanda, sino una evolución en la forma de decidir y contratar los viajes".
En esta línea de transformación, ObservaTUR destaca que las salidas se acortan: más de la mitad de los españoles disfrutará este verano de estancias de una semana o menos.
También observa más flexibilidad en la distribución de los viajes durante el año. Aunque julio y agosto concentran la mayor parte de las salidas, se consolida "una lenta pero constante transformación de los patrones tradicionales de vacaciones" en determinados segmentos de población.
La experiencia que aporte el viaje también influye en la elección del consumidor. Las actividades vinculadas a la naturaleza, la aventura, la cultura y el descubrimiento son las preferidas.