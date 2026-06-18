El turismo nacional se queda en España este verano, gastará lo mismo que en 2025 y viajará menos días

Viajar es una prioridad para el 89% de la población española. Para lograrlo, los interesados planean con antelación los detalles y controlan más el gasto, que este año rondará los 737 euros por persona.

Los destinos nacionales se mantienen como favoritos por cuestiones económicas y geopolíticas aunque un 35% de los que quieren hacer turismo prevén salir al extranjero. Además, las estancias se acortan cada vez más y se distribuyen a lo largo del año.

Pasar unos días fuera de casa se mantiene como un objetivo prioritario entre los españoles, pero las agencias observan "una ralentización" en las "reservas respecto al verano anterior". Asegura ObservaTUR que muchos viajes se decidirán en el último momento.

Estas son las principales conclusiones del último informe del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR) organismo que se encarga de monitorizar, analizar y comprender los hábitos y el comportamiento del turista español.

El documento recoge que tres de cada cuatro ciudadanos ha decidido que sí viajará este verano y ya sabe el destino. En general se deja poco margen para la improvisación: la gran mayoría, el 94%, ya sabe con quién, así como la duración y el medio de transporte, el 80%. Los que se quedan en casa lo hacen "por razones presupuestarias".

Las agencias concluyen en el informe que el ahorro, comparar precios y una adecuada relación calidad-precio condicionan la decisión final a la hora de elegir destino.

España, opción principal Muchos de los que ya conocen su lugar de descanso, el 65%, se quedarán en nuestro país. La costa mediterránea y la andaluza, los archipiélagos y los destinos del norte peninsular lideran las preferencias. Una decisión condicionada por motivos económicos, pero también geopolíticos. Sin embargo, serán menos aquellos que se desplacen al extranjero, un 35%, una cifra algo inferior a la de 2024 aunque, remarca ObservaTUR, "sigue situándose en niveles elevados". El interés en el exterior se centra en "las capitales europeas" pero se "percibe una pérdida de impulso" particularmente "en los viajes de larga distancia". España bate nuevo récord de turistas y gasto en 2025, con 97 millones de viajeros y 135.000 millones de euros