Turismo estrena una herramienta para medir el impacto real del sector
- Cuenta Satélite de Turismo, metodología aprobada por Naciones Unidas
- El turismo supone el 5,5% del PIB de Navarra
El turismo representa el 5,5% del PIB y más del 9% del empleo en Navarra. Son datos recabados gracias a una nueva herramienta estadística que medirá el impacto económico real del sector. El Ejecutivo destaca que los datos confirman una tendencia al alza del turismo sostenible y respetuoso que propone Navarra.
Cifras de récord
En 2024 se batió el récord de visitantes superando la barrera de los dos millones, el 37% de ellos extranjeros. Esto supuso una aportación al PIB de 1.509 millones de euros, un 0,8% más que el año anterior. Además, el turismo representa el 9,4% del empleo total en Navarra, un 2% más que el año anterior.
Mientras que el valor añadido generado directamente por las industrias turísticas alcanzó los 541 millones de euros, es decir, el 2,7% del PIB foral total. El análisis de las cuentas de producción revela que los servicios de comida y bebida son el sector con mayor peso dentro de la actividad turística navarra, con un 53,5% del total
Respecto a las exportaciones, sólo el turismo representó el 5,4% de las exportaciones de Navarra en 2024.
Nueva herramienta estadística
Son datos de impacto real del turismo y que el Gobierno mide con un nuevo recurso estadístico. Se trata de una herramienta elaborada siguiendo la metodología aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y respaldada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), Eurostat y la OCDE, lo que garantiza la comparabilidad de sus resultados con los de otras regiones y países.
A diferencia de otros indicadores parciales (pernoctaciones, viajeros, ocupación hotelera), la Cuenta Satélite del Turismo ofrece una visión económica integral del sector.
La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola ha subrayado que esta herramienta, por primera vez, “nos va a permitir cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad”.
Previsiones
Los Sanfermines también son un foco importante de visitantes. Este año las previsiones mejoran y los hoteles rozarán el 82% de ocupación, casi dos puntos por encima de los datos del año anterior. También se está registrando un aumento de reservas en Navarra con motivo del próximo eclipse, sobre todo de alojamientos rurales.