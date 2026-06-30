Turismo estrena una herramienta para medir el impacto real del sector

El turismo representa el 5,5% del PIB y más del 9% del empleo en Navarra. Son datos recabados gracias a una nueva herramienta estadística que medirá el impacto económico real del sector. El Ejecutivo destaca que los datos confirman una tendencia al alza del turismo sostenible y respetuoso que propone Navarra.

Cifras de récord En 2024 se batió el récord de visitantes superando la barrera de los dos millones, el 37% de ellos extranjeros. Esto supuso una aportación al PIB de 1.509 millones de euros, un 0,8% más que el año anterior. Además, el turismo representa el 9,4% del empleo total en Navarra, un 2% más que el año anterior. Mientras que el valor añadido generado directamente por las industrias turísticas alcanzó los 541 millones de euros, es decir, el 2,7% del PIB foral total. El análisis de las cuentas de producción revela que los servicios de comida y bebida son el sector con mayor peso dentro de la actividad turística navarra, con un 53,5% del total Respecto a las exportaciones, sólo el turismo representó el 5,4% de las exportaciones de Navarra en 2024.

Nueva herramienta estadística Son datos de impacto real del turismo y que el Gobierno mide con un nuevo recurso estadístico. Se trata de una herramienta elaborada siguiendo la metodología aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y respaldada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), Eurostat y la OCDE, lo que garantiza la comparabilidad de sus resultados con los de otras regiones y países. A diferencia de otros indicadores parciales (pernoctaciones, viajeros, ocupación hotelera), la Cuenta Satélite del Turismo ofrece una visión económica integral del sector. La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola ha subrayado que esta herramienta, por primera vez, “nos va a permitir cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad”.