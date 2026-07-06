Otro verano de récord: España recibirá 43 millones de turistas que gastarán 64.000 millones

España sigue siendo uno de los destinos predilectos para los viajeros de todo el mundo. Nuestro país recibirá este verano 43 millones de turistas. Es un 6% más que los mismos meses de 2025. El número de visitantes vendrá acompañado de un gasto de 64.000 millones de euros, lo que supone una cifra un 10% superior al año pasado, según ha avanzado este lunes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

En la presentación de previsiones veraniegas junto a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, Hereu ha explicado que el escenario de previsiones actual es completamente diferente al de marzo. Si bien los datos que se presentaron a las puertas de la Semana Santa estaban cargados de incertidumbre, como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo; ahora el sector afronta "un diseño de la realidad más perfilada", con unos datos "más consistentes".

De hecho, estas previsiones de récord podrían verse incluso superados gracias a las reservas de última hora, "un fenómeno que ya se ha observado en los meses de abril y mayo", según ha explicado el ministro.

Precisamente, el titular de Turismo ha asegurado que la industria ha afrontado con mucha fortaleza el conflicto de Oriente Próximo, como ya hizo en otros acontecimientos internacionales con impacto directo sobre los viajes, de la talla de la pandemia de Covid-19 o la guerra de Rusia y Ucrania.

El ministro de Turismo Jordi Hereu y la secretaria de Estado de Turismo Rosario Sánchez este lunes DAVID LOPEZ VILLALTA David López Villalta vía Europa Press

Los viajes a la España verde crecen más que el turismo de "sol y playa" Aunque la costa seguirá siendo uno de los destinos predilectos, el titular de Turismo ha destacado que los "territorios de interior y de la llamada España verde" crecerán por encima de las seis comunidades autónomas más turísticas. Según lo proyectado por Turespaña, en junio, julio, agosto y septiembre, las comunidades no principales experimentarán unas tasas interanuales de crecimiento del gasto entre el 8% y el 10%, mientas que las tasas de crecimiento de las seis comunidades con más afluencia tradicional de viajeros (Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias) fluctuarán en una horquilla menor, de entre el 5% y el 6%. Hereu ha celebrado la tendencia y ha insistido en que el objetivo de Moncloa no es solo batir récords, sino "gobernar el fenómeno" mediante la redistribución hacia la España verde e interior para aliviar la saturación de los destinos tradicionales.

El eclipse total: un acontecimiento turístico "singular" Jordi Hereu también se ha referido a uno de los acontecimientos turísticos más importantes del verano en nuestro país: el eclipse total que tendrá lugar el 12 de agosto. El ministro ha asegurado que se trata de un "acontecimiento muy singular" que atraerá una "visita masiva" de turistas y supondrá un "importante reto de movilidad y seguridad vial". Hereu ha destacado que la reserva de alojamientos turísticos ya alcanza el 100% "desde hace meses" en muchas zonas de observación y ha añadido que se espera también una alta ocupación tanto en los días previos como posteriores al fenómeno astronómico. ¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con los puntos de observación oficiales Javier Galán, José Manuel Pina López