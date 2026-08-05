Irán y Omán ultiman un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz con una nueva ruta de navegación

Irán ha afirmado este miércoles que está cerca de un acuerdo con Omán para la reapertura del estrecho de Ormuz con una nueva ruta marítima, aunque ha advertido de que eventualmente depende de Estados Unidos que se restablezca la normalidad en esta vía, fundamental para el comercio mundial.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha señalado, citado por la agencia de noticias IRNA, que las conversaciones entre su país y Omán, ambos ribereños del estrecho, se han desarrollado durante los dos últimos meses "con el objetivo de determinar una ruta de tráfico segura para el transporte marítimo comercial en este estrecho". Ha indicado que los diversos aspectos técnicos, legales, de seguridad y medioambientales han sido revisados por las autoridades competentes en Irán.

El estrecho de Ormuz lleva prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra en Irán a finales de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica que se ha extendido a lo largo de los últimos meses con varios intentos fallidos de lograr un alto el fuego. Como se consecuencia del ataque, Irán bloqueó el paso de los barcos por el estrecho, mientras que las fuerzas estadounidense impiden el tránsito a los puertos iraníes. Antes del conflicto, por esa vía pasaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial transportado por mar y una proporción similar, entre el 20 y el 25%, del gas natural licuado.

Según el seguidor marítimo Marine Traffic, entre el 2 y el 4 de agosto 29 embarcaciones atravesaron el estrecho de Ormuz, la mayoría en dirección de salida del golfo Pérsico. La Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés) ha confirmado el ataque el lunes a una embarcación en el estrecho.

Sobre el acuerdo con Omán, Baqaei ha destacado que ambos países han llegado a un entendimiento sobre las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas parte para la navegación por el estrecho, "y si ningún tercero obstaculiza el trabajo en este sentido". Irán y Omán ultiman una declaración conjunta con los principales puntos del pacto, cuya negociación está ya en la fase final de revisión y redacción.