Irán y Omán ultiman un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz con una nueva ruta de navegación
- No obstante, Teherán avisa de que la reanudación de la actividad en Ormuz depende de EE.UU.
- El pacto está en la fase final de revisión y redacción
Irán ha afirmado este miércoles que está cerca de un acuerdo con Omán para la reapertura del estrecho de Ormuz con una nueva ruta marítima, aunque ha advertido de que eventualmente depende de Estados Unidos que se restablezca la normalidad en esta vía, fundamental para el comercio mundial.
El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha señalado, citado por la agencia de noticias IRNA, que las conversaciones entre su país y Omán, ambos ribereños del estrecho, se han desarrollado durante los dos últimos meses "con el objetivo de determinar una ruta de tráfico segura para el transporte marítimo comercial en este estrecho". Ha indicado que los diversos aspectos técnicos, legales, de seguridad y medioambientales han sido revisados por las autoridades competentes en Irán.
El estrecho de Ormuz lleva prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra en Irán a finales de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica que se ha extendido a lo largo de los últimos meses con varios intentos fallidos de lograr un alto el fuego. Como se consecuencia del ataque, Irán bloqueó el paso de los barcos por el estrecho, mientras que las fuerzas estadounidense impiden el tránsito a los puertos iraníes. Antes del conflicto, por esa vía pasaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial transportado por mar y una proporción similar, entre el 20 y el 25%, del gas natural licuado.
Según el seguidor marítimo Marine Traffic, entre el 2 y el 4 de agosto 29 embarcaciones atravesaron el estrecho de Ormuz, la mayoría en dirección de salida del golfo Pérsico. La Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés) ha confirmado el ataque el lunes a una embarcación en el estrecho.
Sobre el acuerdo con Omán, Baqaei ha destacado que ambos países han llegado a un entendimiento sobre las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas parte para la navegación por el estrecho, "y si ningún tercero obstaculiza el trabajo en este sentido". Irán y Omán ultiman una declaración conjunta con los principales puntos del pacto, cuya negociación está ya en la fase final de revisión y redacción.
Irán pone la pelota en el tejado de EE.UU.
El portavoz iraní ha hecho hincapié en que un arreglo entre su país y Omán "no implica que el estrecho vaya a ser seguro para los buques que transitan por él, ya que persisten los factores que lo convierten en un lugar inseguro por parte de EE.UU., especialmente el bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses".
"El cierre del estrecho de Ormuz fue consecuencia de la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán con repercusiones en la seguridad de toda la región", ha reiterado.
En California, a donde el presidente de EE.UU., Donald Trump, se trasladó el martes para asistir a un evento de recaudación de fondos de los republicanos en el club de golf de Rancho Palos Verdes, el mandatario fue preguntado por una información del medio estadounidense Axios que apuntaba la posibilidad de un anuncio sobre Ormuz este mismo miércoles y respondió que podría ser hoy mismo o mañana, jueves..
Dos funcionarios en Oriente Medio, citados por la agencia de noticias Associated Press, han desvelado que el acuerdo que negocian Irán y Omán contemplaría que los barcos entren al golfo Pérsico a través de una ruta controlada por los iraníes y que salgan por otra dominada por Omán. Se cobrarían tasas de servicio por proporcionar seguridad a las embarcaciones y para preservar el entorno marítimo.
El lunes, Trump insistió en declaraciones a la prensa su oposición a que se cobren tasas por el paso de ese estrecho. "No les voy a dejar cobrarlas -aseguró- Nadie va a cobrarlas, nosotros nos encargaremos".
La reapertura de Ormuz allanaría el camino para restaurar el alto el fuego incluido dentro del memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán a mediados de junio pasado, que hizo aguas por la reanudación de las hostilidades entre las partes.
Desde entonces, Irán ha negado mantener ningún tipo de conversaciones directas con Washington y sus responsables han subrayado que las negociaciones son con Omán sobre cómo reabrir el estrecho de Ormuz. No obstante, Omán lleva desde hace tiempo actuando como mediador, al igual que otros países como Pakistán y Catar.