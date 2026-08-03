Trump anuncia nuevas conversaciones con Irán para este lunes tras reiterar que hay un acuerdo sobre Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el inicio de una nueva ronda de conversaciones con Irán en la tarde de este lunes. Lo ha hecho en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, donde ha reiterado sus declaraciones acerca de la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica después de que, según él, las partes hubieran alcanzado un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Habría sido el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial. Habría sido desastroso para ellos”, ha asegurado el mandatario, que este sábado ya había anunciado la suspensión de la ofensiva a través de Truth Social.

"Por supuesto que no quieren ser atacados. Sabían la magnitud de este ataque porque lo vieron gestándose (...) Lo que estamos haciendo ahora es hablar con ellos en forma de negociaciones. Eso comienza mañana por la tarde (lunes)", ha declarado el presidente estadounidense.

"Me lo pidieron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar e Irán. Estábamos todos listos para proceder, justo en este momento, y habría sido un ataque masivo... La razón por la que pidieron (cancelarlo) es que creen que hay un acuerdo. Hay un acuerdo sobre Ormuz y luego habrá un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán... Así que lo estamos reteniendo. Solo veremos", ha avanzado Trump.

Sobre si hay un plazo límite para las negociaciones con Teherán, Trump ha señalado que están listos para avanzar en cualquier momento. "¿Preferiría llegar a un acuerdo? No estoy buscando matar personas... No queremos eso", ha expresado el dirigente estadounidense.