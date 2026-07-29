EE.UU. y Arabia Saudí atacan en Irak a grupos alineados con Irán y Teherán niega disparar contra objetivos saudíes

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado en la madrugada de este miércoles que ha llevado a cabo ataques de precisión en Irak junto a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí. El objetivo ha sido terroristas alineados con Irán, a quienes el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) había ordenado atacar a las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudí.

Aviones de combate estadounidenses y sauditas atacaron múltiples bases logísticas y de armas terroristas en el este de Irak, en "una contundente respuesta a más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por el CGRI en las últimas 72 horas", ha señalado el CENTCOM, que ha recalcado que dicha ofensiva iraní no tuvo éxito.

No obstante, un oficial militar iraní ha declarado a la emisora estatal iraní IRIB que Teherán niega categóricamente "cualquier conexión con proyectiles disparados desde otros países contra objetivos" en Arabia Saudí. "Atribuir cualquier acción contra los intereses estadounidenses en la región a la República Islámica de Irán es un grave error de cálculo y se debe a la falta de conocimiento sobre la situación en la región", ha afirmado el funcionario, según IRIB.

A su vez, la IRGC de Irán ha reivindicado un ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania. "Los valientes guerreros de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea y el Centro de Mando Central del Ejército de Estados Unidos en Jordania con varios misiles balísticos", apunta un comunicado publicado por los medios oficialistas en Irán.

No obstante, el CENTCOM ha asegurado que lo ha logrado repeler por completo.