El Ibex 35 roza el máximo histórico y el brent ronda los 85 dólares pendientes de las conversaciones de paz

La tregua temporal en el conflicto en Oriente Medio y las posibles conversaciones sobre la paz en la Casa Blanca este martes siguen aliviando a los mercados. El petróleo baja otro día más: el barril de brent se sitúa en el entorno de los 85 dólares y el WTI orbita alrededor de los 82 dólares. El respiro también llega a los parqués: en España, el Ibex 35 ha abierto con un rebote hasta los 19.836 puntos que luego se ha atenuado para situarse en el entorno de los 19.800 puntos.

La mayor parte de los principales índices europeos también lucen en verde: Milán, Fráncfort, París y Londres presentan tímidas cotizaciones al alza.

Trump asegura que hay "muchas posibilidades" de un acuerdo de paz Los mercados permanecen atentos a la posible reanudación de las negociaciones entre EE.UU. e Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado que hay "muchas posibilidades" de alcanzar un acuerdo con el régimen de los ayatolás que permitiría reabrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Ambas partes han pausado los ataques en el fin de semana, lo que ha favorecido que el brent se situase el lunes por debajo de los 90 dólares con una caída del 8,7%. El precio del crudo de referencia en Europa llegó a tocar los 100 dólares la semana pasada, cuando se encadenaron 13 noches de bombardeos estadounidenses contra Irán que, a su vez, contestó con ráfagas contra los países del golfo Pérsico que albergan bases militares del país norteamericano.