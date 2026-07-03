El Ibex corona la semana con el segundo récord consecutivo y cierra por encima de los 19.850 puntos

La Bolsa de Madrid continúa ampliando su horizonte. El Ibex 35 ha cerrado este viernes en un nuevo máximo histórico, en 19.852,4 puntos, que sustituye al anterior récord alcanzado solo en la víspera.

El principal índice bursátil español, que ha llegado a tocar los 19.879,10 puntos, ha avanzado el 0,92% durante la última jornada y corona una semana en la que la subida ha sido del 2,2%. En lo que llevamos de año, acumula un crecimiento del 14,7%.

La siderurgia lidera las ganancias Las mayores ganancias de este viernes en el Ibex se las ha anotado ArcelorMittal, una empresa que ha sufrido especialmente la volatilidad de los mercados de la energía con la guerra en Irán, pero que ha terminado en esta ocasión con una revalorización del 6%. Le ha seguido otra siderúrgica, Acerinox, con el 3,23%. Y aunque el verde predomina, nueve empresas han acabado en rojo. Grifols es la que más ha caído, el 1%, por delante de la también farmacéutica Rovi (-0,87%) y Repsol (-0,62%).