El Ibex 35 empieza la semana con dudas y el petróleo cotiza estable pendiente de las conversaciones en Oriente Medio

El mercado empieza a acusar que se acerca el verano. Los inversores respiran con cierta tranquilidad con un Ibex 35 que comienza la semana cerca de sus máximos históricos y con el precio del petróleo estabilizado en el entorno de los 73 dólares el barril.

La sintonía que llega desde Oriente Medio intenta ser tranquilizadora. Aunque durante el fin de semana ha habido un intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, lo cierto es que las partes se han mostrado este lunes firmemente comprometidas con retomar en las próximas horas las conversaciones de paz en Doha (Catar). El compromiso alcanzado en las últimas horas busca rebajar la tensión extrema en el estrecho de Ormuz después de que los últimos incidentes hicieran peligrar los avances de las últimas dos semanas.

En este contexto, el mercado del petróleo continúa estable y sin apenas movimientos de intensidad en el arranque de semana. El barril brent, de referencia en Europa, cotiza con un avance mínimo del 0,5% y se sitúa en el entorno de los 73 dólares por barril. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza también con una revalorización similar y pierde los 70 dólares.

Desde que el pasado 18 de junio se firmara el llamado memorando de Islamabad, el precio del petróleo ha descendido más de un 20% y ha pasado de rozar la barrera psicológica de 100 dólares por barril, hasta situarse en los niveles actuales.