El petróleo baja de los 90 dólares tras un fin de semana sin bombardeos en Oriente Medio

El precio del petróleo ha bajado de los 90 dólares por barril de brent este lunes, una caída del 7% tras un fin de semana en el que no se han reportado ataques en Oriente Medio por parte de Estados Unidos e Irán.

El precio del crudo de referencia en Europa llegó a tocar los 100 dólares la semana pasada, cuando se encadenaron 13 noches de bombardeos estadounidenses contra Irán, que, a su vez, contestó con ráfagas contra sus países vecinos que albergan bases militares del país norteamericano.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró el domingo que la intención del presidente Donald Trump era "dejar margen para las negociaciones", según recoge AFP, mientras que el New York Times apunta a razones operativas por la incipiente escasez de sistemas de intercepción de misiles y otros equipos de defensa.

De momento, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, niega que se hayan retomado las conversaciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, pero los mercados ya han respondido con optimismo a la pausa en las hostilidades.

El crudo de West Texas ha caído un 6,5% y cotiza en torno a los 83 dólares este lunes. En su caso, llegó a tocar los 92 dólares por barril el jueves pasado, un momento en el que las amenazas de los hutíes de Yemen contra petroleros saudíes en el mar Rojo dispararon la tensión en esa zona y azuzaron el nerviosismo del comercio global por un nuevo estrangulamiento del suministro desde el golfo Pérsico.