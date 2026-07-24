El petróleo, un 10% más caro que hace una semana, teme la escasez por la crisis en Oriente Medio y el mar Rojo

El petróleo es este viernes casi un 12% más caro que hace una semana, azuzado por los persistentes ataques entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio y la tensión ahora extendida al mar Rojo. El barril de brent, de referencia en Europa, cotiza por la mañana en 98 dólares en los mercados de futuros de materias primas, tras retroceder en torno al 3%. En la misma línea, el West Texas estadounidense ha bajado a 90 dólares.

Por decimotercera noche consecutiva, las fuerzas estadounidenses han bombardeado territorio iraní, mientras la República Islámica ha reivindicado ataques con drones a instalaciones en Baréin, Jordania y Kuwait.

A estas hostilidades se suma ahora la tensión en el mar Rojo, desde que los hutíes de Yemen hayan bloqueado el mar Rojo con amenazas a petroleros vinculados a Arabia Saudí. Los cargueros tienen ahora que evitar el estrecho de Bab al-Mandab hacia Asia y desviarse por el canal de Suez y salir por el mar Mediterráneo, lo que alarga los tiempos y aumenta los costes de los fletes.