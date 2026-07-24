El petróleo, un 10% más caro que hace una semana, teme la escasez por la crisis en Oriente Medio y el mar Rojo
- El precio del barril de brent retrocede en la mañana del viernes y cotiza en 98 dólares
- Kpler advierte del "riesgo creciente de una escasez inmediata" de crudo
El petróleo es este viernes casi un 12% más caro que hace una semana, azuzado por los persistentes ataques entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio y la tensión ahora extendida al mar Rojo. El barril de brent, de referencia en Europa, cotiza por la mañana en 98 dólares en los mercados de futuros de materias primas, tras retroceder en torno al 3%. En la misma línea, el West Texas estadounidense ha bajado a 90 dólares.
Por decimotercera noche consecutiva, las fuerzas estadounidenses han bombardeado territorio iraní, mientras la República Islámica ha reivindicado ataques con drones a instalaciones en Baréin, Jordania y Kuwait.
A estas hostilidades se suma ahora la tensión en el mar Rojo, desde que los hutíes de Yemen hayan bloqueado el mar Rojo con amenazas a petroleros vinculados a Arabia Saudí. Los cargueros tienen ahora que evitar el estrecho de Bab al-Mandab hacia Asia y desviarse por el canal de Suez y salir por el mar Mediterráneo, lo que alarga los tiempos y aumenta los costes de los fletes.
Kpler advierte del "riesgo creciente de una escasez inmediata" de crudo
"Los productores del Golfo continúan cargando buques, sin embargo, los tránsitos confirmados de crudo a través del Estrecho de Ormuz han caído un 75%, dejando más petróleo acumulándose dentro del Golfo", advierte la compañía de monitorización de datos en tiempo real Kpler sobre las consecuencias del "colapso" del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán.
En una publicación en la red social X, el analista confirma que se están produciendo transferencias entre buques, pero a volúmenes "más bajos" en el contexto de los ataques reportados a petroleros saudíes.
"Con la presión aumentando en ambos corredores de exportación principales, la atención del mercado se está desplazando de las preocupaciones por el exceso de oferta al riesgo creciente de una escasez inmediata en el crudo", concluye.