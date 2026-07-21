El barril de petróleo brent salta de los 90 dólares con la vista puesta en Ormuz y ahora también en el mar Rojo

La reescalada de hostilidades en Oriente Medio ha vuelto a disparar el precio del petróleo en los mercados de materias primas. El barril de brent, de referencia en Europa, ya supera los 90 dólares tras saltar más de 2% en el último día, en el que continúan los mensajes contradictorios desde Estados Unidos e Irán. Los ataques continúan, el estrecho de Ormuz permanece cerrado y la tensión podría extenderse ahora al mar Rojo, pero ambas partes han abierto la puerta a retomar la vía diplomática.

En este contexto, el crudo de Texas estadounidense ha avanzado en el último día de forma similar al brent, aunque en su caso ronda los 84 dólares por barril.

Dos petroleros dan la vuelta en el mar Rojo y activan la alerta El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha reconocido este martes que la "preocupación por la seguridad del suministro" de petróleo se ha "exacerbado" con las amenazas en el estrecho de Bab el-Mandeb, otro paso estratégico que queda entre la península arábiga y el continente africano. Allí, este martes dos petroleros que transportaban crudo saudí hacia Asia dieron media vuelta en el mar Rojo tras las amenazas de los hutíes de Yemen, aliados de Irán. Según la monitorización de Kpler, estas desviaciones pueden "ser una indicación temprana de cambios más amplios en los flujos comerciales de petroleros". La compañía tecnológica especializada en datos en tiempo real advierte que, si los cargueros empiezan a tener que desviarse hasta el canal de Suez o el cabo de Buena Esperanza, aumentarán "sustancialmente las distancias de los viajes" y, por lo tanto, necesitarán más combustible y se alargarán los tiempos del suministro. ““ "Si los desvíos se generalizan, la economía del transporte de mercancías podría empezar a redefinir los flujos comerciales mundiales de crudo", sostiene Kpler en una publicación en la red social X.

La AIE ve aún "factores atenuadores" del riesgo A pesar de reconocer su "preocupación por la seguridad del suministro" de petróleo, el director de la AIE también ha reconocido que aún existen "factores atenuadores" para el riesgo en los mercados. Entre ellos, cita los "grandes esfuerzos" de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos para buscar rutas alternativas y mantener el flujo, que aún es "considerablemente superior" a los niveles registrados entre principios de marzo y mediados de junio. Además, Birol cita el incremento del suministro de otras regiones productoras de crudo y, "en particular, Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Kazajistán", mientras que China ha contribuido a la estabilidad reduciendo sus importaciones en casi un 50% respecto a los niveles anteriores a la guerra.

¿Y el gas natural? El gas natural también ha profundizado la senda alcista en el mercado europeo, donde sube más de un 1,5% y el megavatio/hora roza los 60 euros. En el último mes, su precio ha escalado un 42%, cifra que contrasta con el casi 12% que ha caído en el mercado estadounidense en el mismo periodo. "El aumento de los flujos de GNL [gas natural licuado] procedentes de otros mercados, principalmente Estados Unidos y Canadá, ha compensado alrededor del 70 % de la pérdida de suministro a través del estrecho de Ormuz", señala al respecto la declaración del director de la AIE, que sí avisa del riesgo si se producen nuevos retrasos en las exportaciones. "Esto afectará a todos los importadores de GNL, incluida Europa, que busca reabastecer sus reservas de gas para el próximo invierno", sostiene.