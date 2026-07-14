El petróleo camina hacia los 90 dólares por barril bajo la sombra de una guerra larga en Oriente Medio

La sombra de una guerra larga en Oriente Medio vuelve a cernirse sobre los mercados. El petróleo ha seguido encareciéndose este martes, mientras las bolsas europeas registran pérdidas, después de que Estados Unidos haya anunciado el cobro de un peaje a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz e Irán insista en el bloqueo.

El precio del brent sube más de un 4,5% hasta los 87 dólares por barril y acumula un alza de más del 10% en la última semana. Este crudo, de referencia en Europa, cuesta un 25% más que hace un año. El estadounidense West Texas, por su parte, se ha encarecido más del 3,5% en el último día, en el que los parqués mundiales han profundizado las pérdidas que retomaron en la víspera.