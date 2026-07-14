El petróleo camina hacia los 90 dólares por barril bajo la sombra de una guerra larga en Oriente Medio
- El Ibex es el índice europeo que más cae, en torno al 0,8%
- El crudo brent se encarece un 4,5% en el último día
La sombra de una guerra larga en Oriente Medio vuelve a cernirse sobre los mercados. El petróleo ha seguido encareciéndose este martes, mientras las bolsas europeas registran pérdidas, después de que Estados Unidos haya anunciado el cobro de un peaje a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz e Irán insista en el bloqueo.
El precio del brent sube más de un 4,5% hasta los 87 dólares por barril y acumula un alza de más del 10% en la última semana. Este crudo, de referencia en Europa, cuesta un 25% más que hace un año. El estadounidense West Texas, por su parte, se ha encarecido más del 3,5% en el último día, en el que los parqués mundiales han profundizado las pérdidas que retomaron en la víspera.
Rojo en las bolsas europeas
El Ibex 35 es el índice europeo que más cae a las 11.00 horas del martes. El selectivo español se deja un 0,84%, hasta los 19.173 puntos, cada vez más lejos del máximo alcanzado el viernes pasado, en 19.852,4 puntos.
Después de la Bolsa de Madrid, las mayores ventas de los inversores se están ejecutando en París (-0,7%), seguida de Fráncfort (-0,6%), Londres (-0,5%) y Milán (0,4%). Los índices paneuropeos Stoxx 50 y 600, que reúnen a las principales empresas por capitalización bursátil, ceden en torno al 0,6%
Dentro del Ibex, el farolillo rojo es Inditex, con un descenso cercano al 3%. Y otras tres empresas registran pérdidas superiores al 2%: IAG, Fluidra y Unicaja.
En las ganancias, en cambio, se encuentran la tecnológica Indra (3,2%) y la siderúrgica ArcelorMittal (1,24%), pese al previsible encarecimiento de la energía.
Pese a la reactivación del conflicto, las bolsas asiáticas han cerrado en verde este martes. El índice de Shanghái ha repuntado el 1,36% al cierre, por delante de Tokio y Seúl, con un 0,7%, respectivamente. El Kospi coreano se sosiega un día después de haberse hundido casi un 9%.