EE.UU. lanza una "intensa oleada" de ataques contra Irán en respuesta a bombardeos a sus bases en Jordania

Estados Unidos ha anunciado este jueves que ha llevado a cabo una "intensa oleada de ataques" contra Irán en represalia a los ataques perpetrados por Teherán el martes contra bases estadounidenses en Jordania. El ataque se produce solo unos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara una pausa en la ofensiva para dar espacio al diálogo. Según medios de comunicación iraníes, han muerto tres personas y al menos dos han resultado heridas.

"A las 22:00h (hora del Este) del 29 de julio, las fuerzas del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) completaron con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de ataque con misiles perpetrados ayer contra las fuerzas estadounidenses", ha indicado el CENTCOM en un comunicado en X. Según la nota entre los objetivos se incluyen centros de mando militares, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia y defensa costera, y medios marítimos.

El objetivo de la ofensiva, afirma la nota, era "reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo". Jordania, que acoge a fuerzas estadounidenses en sus bases, indicó el jueves por la mañana que había interceptado cinco misiles lanzados desde Irán, sin reportar víctimas. En total hay unos 50.000 militares estadounidenses desplegados en Oriente Medio.

El ataque ha golpeado a la isla de Queshm, en pleno estrecho de Ormuz, y ha causado la muerte de los padres de una familia y de uno de sus hijos, de dos años, según ha indicado la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan en declaraciones recogidas por Fars. Otros dos niños, de siete y nueve años, han resultado heridos. Horas antes, las autoridades de la gobernación de Juzestán habían informado de varios ataques con misiles en los alrededores de la ciudad de Ahvaz, así como en Abadán y Shadegán.

Las advertencias de Trump El martes, la agencia de noticias Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), informó de que la Fuerza Aeroespacial iraní había lanzado varios misiles balísticos contra una base aérea estadounidense y un centro del CENTCOM. Según Irán, la ofensiva respondió a acciones que las fuerzas estadounidenses habían efectuado contra intereses iraníes. "Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán y persistan las acciones ilegales y hostiles de las fuerzas estadounidenses contra nuestros intereses, la resistencia continuará", dijo la Guardia Revolucionaria en un comunicado. El Ejército estadounidense aseguró que había repelido "todos los misiles" iraníes. Tras los estos ataques, Donald Trump amenazó con "dar una paliza tremenda" a Irán. "Les vamos a golpear duro", advirtió, pese a que el viernes pasado había tomado la decisión de "dar más espacio a la diplomácia" tras casi 14 días consecutivos de bombardeos y se comprometió a pausar la ofensiva en territorio iraní. Dos semanas antes, el líder republicano había dado por finalizado el memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán en junio con el objetivo de frenar una guerra que comenzó el 28 de febrero. Este nuevo ataque estadounidense llega horas después de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo ataques de precisión contra objetivos "alineados con Irán" en Irak en un ataque coordinado junto a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí. Según las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) iraquíes, murieron al menos 20 miembros de su milicia y 32 resultaron heridos.