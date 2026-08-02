Trump asegura haber pospuesto un ataque contra Irán tras alcanzar "las bases de un acuerdo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber pospuesto "un ataque" contra Irán tras "alcanzar las bases de un acuerdo" que incluye la "apertura inmediata y completa" del estrecho de Ormuz. "Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán", ha escrito Trump en su cuenta de Truth Social.

Las embajadas de EE.UU. en Oriente Medio han instado a sus ciudadanos a considerar abandonar la región debido a la inestable situación en Oriente Medio por los ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

"Atendiendo a esta petición, y en aras del beneficio futuro del MUNDO -así como de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso-, (Trump) accedió a cancelar el ataque, siempre y cuando se logre cerrar un ACUERDO rápidamente. Israel se suma a este compromiso. ¡Manos a la obra y a conseguirlo!", declaró el presidente estadounidense.