Irán establece una lista de seis exigencias a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán ha presentado este sábado una lista de exigencias que Estados Unidos deberá cumplir antes de que Teherán reabra el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Entre ellas figuran el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.

"Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no será abierto", ha afirmado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, en un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA.

Zolgadr enumeró seis condiciones: levantar el bloqueo naval y las sanciones, liberar los activos iraníes bloqueados y compensar los daños causados por lo que calificó como “dos guerras impuestas”, una demanda ya incluida en el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio.

También exigió el fin de las amenazas contra Irán y de las operaciones militares contra el país y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, además de la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica.

"Nunca cederá" a esas exigencias Además, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional insistió en que la institución "nunca cederá”, ni en el ámbito militar ni en las negociaciones. Y no es la primera declaración a este respecto. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha condicionado también este sábado la reapertura de Ormuz a que Estados Unidos compense sus supuestas violaciones del memorando de entendimiento de junio, al tiempo que anunció que su país está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo con Omán sobre el mecanismo jurídico y la gestión del estratégico paso marítimo, así como sobre la determinación de las rutas de navegación por el estrecho. Y el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebí, ha afirmado que la reapertura del estratégico paso marítimo dependerá de que Washington acepte plenamente las condiciones de Teherán y deje de interferir en las negociaciones regionales.