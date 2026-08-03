El Ibex 35 se acerca a nuevo máximo histórico y el brent se hunde ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán
- El Brent se hunde un 5% hasta los 84 dólares
- El Ibex 35 sube un 0,6% y coquetea con su máximo histórico
Los vaivenes en el precio de la energía ante la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio siguen en agosto. El precio del barril de brent para entrega en octubre se hunde un 6% este lunes para colocarse en el entorno de los 83 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
Todo en un contexto marcado por la alta volatilidad a la que se está enfrentando un crudo que el pasado viernes terminó la semana con subidas superiores al 1% que le llevaron a rebasar los 90 dólares por barril.
Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente en el arranque de la semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Trump ha hecho estas declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo (Egipto). Desde el Air Force One ha recalcado a los periodistas que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán. "Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz", ha asegurado Trump.
El presidente estadounidense también ha dicho que Irán también le pidió parar el ataque, que calificó como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial".
Trump ha asegurado que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo "es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán".
La OPEP + mantiene su estrategia
Otro de los motivos que empujan a la baja el precio del petróleo es la reunión de los principales países exportadores de petróleo. Este domingo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido mantener por sexto mes consecutivo su estrategia de elevar la oferta de petróleo. Con este anuncio, desde septiembre, se pondrán a disposición del mercado 188.000 barriles más, un aumento limitado por la actual dificultad de mover el crudo debido a la guerra en Irán.
El Ibex 35 continúa con su racha alcista
Agosto arranca en positivo para las bolsas europeas. Los índices del Viejo Continente también están pendientes de los mensajes que ha lanzado Trump en las últimas horas y cotizan, optimistas, en verde.
Ibex 35 avanza en su racha alcista sin prisa pero sin pausa. Se anota una revalorización del 0,6% que le lleva a superar los 19.900 puntos y se sitúa, una jornada más, en terreno de máximos.
Acerinox y Amadeus lideran las ganancias dentro del selectivo español con una revalorización superior al 3,6%. En tercer lugar, destacan las subidas de ArcelorMittal, que avanza un 3,4%.
El farolillo rojo de la sesión es Acciona, que pierde un 3,7%. Le siguen Solaria, que pierde cerca de un 3% y Acciona Energías Renovables, que se anota un recorte del 2,5%.
Al margen del selectivo español, lidera las ganancias el Dax de Alemania, que se anota una subida cercana al 1,5%. Le sigue el CAC 40 de París, con una revalorización del 1,2%. La bolsa de Milán, por su parte, se anota una revalorización del 0,8%.