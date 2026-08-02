La OPEP acuerda un aumento de la producción de petróleo en septiembre de 188.000 barriles diarios

La alianza OPEP+ (la Organización de Países Exportadores de Petróleo), liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido este domingo mantener, por sexto mes consecutivo, su estrategia de elevar la oferta de petróleo, por lo que pondrá desde septiembre próximo 188.000 barriles más en el mercado, un aumento limitado por la actual dificultad de mover el crudo debido a la guerra en Oriente Medio.

La decisión ha sido tomada en una videoconferencia de los ministros de Petróleo y Energía de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según ha informado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado emitido desde su sede en Viena.

"En su compromiso colectivo de apoyar la estabilidad del mercado petrolero, los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios a partir de los ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023", se explica en la nota.

Con este nuevo aumento del bombeo se completará, al menos sobre el papel, el recorte de suministro de 1,65 millones de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo aún incluía a los Emiratos Árabes Unidos, que abandonaron la organización en mayo pasado.

Complejidad por la guerra en Irán y la situación en Oriente Medio La aplicación de este nuevo aumento, que entrará en vigor en septiembre, puede verse dificultada por la graves perturbaciones en el suministro de crudo a los mercados de miembros clave de la OPEP+ -como Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait- provocadas por la guerra desatada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Las dificultades de tránsito por puntos clave como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo ha afectado a la capacidad de exportación de esos países. A ello se añade una caída de la producción rusa debido a los ataques contra infraestructuras petrolíferas con los que Ucrania busca limitar la capacidad de Moscú de financiar su agresión.

Preocupación por los ataques a infraestructuras energéticas De hecho, el Comité Ministerial Conjunto de Supervisión, un órgano asesor de la OPEP+, ha expresado este domigo su preocupación por los ataques a infraestructuras energéticas. Ha advertido de que recuperar la capacidad plena de esas instalaciones "es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta a la disponibilidad general del suministro". También ha alertado de que esos ataques o la interrupción de las rutas marítimas internacionales aumentan "la volatilidad del mercado" y debilitan los esfuerzos de la OPEP+ para apoyar la estabilidad "en beneficio de los productores, los consumidores y la economía mundial".