Netanyahu rechaza la hoja de ruta que buscaba implementar Trump en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rechazado este domingo el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicado por su Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego. El líder hebreo ha reiterado que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.

"Israel rechaza el documento de los 15 puntos. El Ejército de Defensa de Israel no llevará a cabo retirada alguna hasta que se produzca un desarme real de Hamás y seguirá frustrando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos", ha sentenciado Netanyahu en un video mensaje enviado por su Oficina al inicio de la reunión de su gabinete.

Israel ha continuado realizando ataques contra Gaza desde que aceptó el alto el fuego en octubre pasado.

Trump afirmó que el grupo paramilitar palestino Hamás, que ha gobernado Gaza durante casi dos décadas antes de llevar a cabo el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza, habría aceptado deponer las armas. Desde ese día, las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) han asesinado a más de 70.000 palestinos. Desde que se implantó el supuesto alto el fuego el pasado mes de octubre, el número de víctimas asciende a 1.300.

Pese a la negativa de Netanyahu, Hamás ha reafirmado su "firme compromiso" con el plan de 15 puntos y ha reiterado su "determinación" de participar de forma responsable en su aplicación y en el establecimiento de un calendario claro para hacerlo. "La prioridad en esta etapa debe ser garantizar la plena implementación del acuerdo en todas sus fases y requisitos, lo que conducirá a un alto el fuego completo, el fin de los ataques contra nuestro pueblo, la finalización de la retirada de Israel o la apertura de los cruces fronterizos", afirma un comunicado.

Asimismo, el grupo paramilitar ha añadido que la siguiente fase debe contemplar "la entrada de ayuda humanitaria y suministros, el inicio del proceso de reconstrucción y la capacitación del Comité Nacional para la administración de Gaza" de cara al cumplimiento de sus funciones. Hamás también ha hecho un llamamiento a los mediadores y al Consejo de Paz para que "asuman sus responsabilidades" y garanticen que todas las partes cumplan lo acordado.

"Nuestra aceptación de la hoja de ruta, a pesar de todas las dificultades, reflejó un sentido de responsabilidad nacional defendido por las facciones de la resistencia, entre las que destaca Hamás, teniendo en cuenta los intereses del pueblo palestino", ha afirmado en un comunicado el portavoz de Hamás Basem Naim.

"No se establecerá un Estado palestino" Por otro lado, Benjamín Netanyahu también ha insistido en su mensaje en la negativa de establecer un Estado palestino. "En cuanto a la Franja de Gaza: ante todo, quiero aclarar el punto principal: mientras yo sea primer ministro, no se establecerá un Estado palestino, ni en Gaza ni en Judea y Samaria (el nombre que usa el sionismo para denominar a Cisjordania)", ha dicho al inicio de la reunión del gobierno. Además, a pesar de haber rechazado la propuesta de Trump, también ha tenido tiempo para hablar de su principal aliado y de la ofensiva conjunta que mantienen en Irán desde marzo: "Aprecio enormemente al presidente Trump. Es el mayor de nuestros amigos en la Casa Blanca. Mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá un arma nuclear".