Expertos alertan de que las nuevas sanciones de EE.UU. a Cuba pueden convertir la isla en una "Gaza silenciosa"
- EE.UU. sanciona al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y a responsables de los suministros militares a la isla
- Cuba califica de "contundente" la condena emitida este jueves por relatores y expertos en derechos humanos de la ONU
Las recientes medidas de Estados Unidos contra Cuba han sido calificadas por expertos en derechos humanos de la ONU como un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción. En el mismo documento los expertos instan a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se desate una "Gaza silenciosa" en la isla, como advirtieron cuatro miembros del Congreso estadounidense tras visitar Cuba.
Las sanciones unilaterales de EE.UU., que se han ampliado desde junio de 2026 para afectar a sectores clave de la economía cubana, incluyen desde el 23 de julio a empresas energéticas, lo que ha bloqueado aún más la adquisición de combustible, incluso por motivos humanitarios, en un momento en que la isla ha vivido recientemente un nuevo apagón nacional de grandes proporciones.
"Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo", denunciaron varios relatores de derechos humanos, tras conocerse que la basura sin recoger se acumula en partes de La Habana, lo que agrava el riesgo de propagación de enfermedades.
Evitar una "Gaza silenciosa" en Cuba
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez señaló en un comunicado que los relatores rechazaron que "EEUU acuse sin pruebas a Cuba de ser una supuesta amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica", y señaló la demanda a Washington para que cese "todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba".
El jefe de la diplomacia cubana subrayó además el llamado al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU "a abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales" que hace el comunicado firmado, entre otros, por la relatora de la ONU sobre el impacto de sanciones, Zaina Jallad, y su homóloga sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva.
Nuevas sanciones de EE.UU. a Cuba
Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López Miera, al jefe del Estado Mayor, Roberto Legra, y a otros seis responsables militares encargados de las importaciones de armamento a la isla desde el extranjero. También ha designado a cinco empresas de la industria castrense cubana.
Según un comunicado de la oficina del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la medida tiene como objetivo empresas castrenses propiedad del Estado cubano, así como responsables del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) implicados en "la cooperación militar extranjera y el aprovisionamiento de equipamiento castrense para el régimen cubano".
La cartera de Exteriores de EE.UU. apunta a Rusia y China como los proveedores de equipos, tecnología de vigilancia y otras capacidades de seguridad a La Habana.
Los sancionados, implicados en la importación de armas
Washington acusa a López Miera de ahondar la cooperación militar extranjera de la isla y a Legra, de haber estado implicado en los esfuerzos para lograr armas de Rusia.
Los otros sancionados son el jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR, José Antonio Remón, responsable de la colaboración castrense con otros países, y el director del departamento económico del ministerio, Óscar Enrique Biosca, a los que Washington apunta por estar implicados en el suministro a Cuba de armamento desde Rusia y China. La Administración de Trump también ha tenido como blanco a los agregados militares en Moscú y en Pekín, Mónica Milian y Waldo Pérez, respectivamente. Aparte de estos responsables del MINFAR, han sido designados los directores generales de dos de las empresas de la industria castrense cubana sancionadas, Roberto Jesús Viciana Mousset y Heriberto Sánchez, que dirigen las compañías Unión de Industria Militar (UIM) y Tecnotex.
Novedades de las empresas turísticas españolas que operan en Cuba.
Iberostar se suma al grupo Meliá y
deja de trabajar en la isla.
Melia, con 34 hoteles, va a cesar toda su actividad en la isla
caribeña este viernes.
Ambos lo hacen ante las dificultades a las que se enfrenta el país por
el bloqueo de Estados Unidos.
El grupo hotelero Melia se
despide de Cuba. Se trata de una despedida ya
anticipada.
Según el comunicado del grupo Balear, la razón
de la salida de Cuba se debe a las grandes dificultades operativas,
legales, económicas y financieras
el grupo advierte que su salida será una transición ordenada en realidad que
deje de operar
aquí en la isla se debe sobre todo a la escalada de sanciones que está
imponiendo la Casa Blanca a todas las empresas
internacionales que operan aquí en Cuba y también a la dificultad para obtener
energía o
incluso alimentos para poder sostener hoteles como este que tenemos a nuestra
espalda, el Hotel Meliaco
Iba aquí en La Habana.
Recordemos que el grupo Meliá ha llegado a operar aquí en la isla nada
menos que 34
hoteles. A menos que Estados Unidos y Canadá
Washington intensificó en enero su presión sobre Cuba mediante un bloqueo petrolero y sanciones que han llevado a empresas extranjeras a dejar de operar en la isla, lo que ha hecho tambalear la frágil economía que arrastra desde hace décadas.
El pasado mes de junio, las sanciones alcanzaron al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro. El Departamento de Justicia también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.