EE.UU. impone nuevas sanciones financieras en Cuba y el Gobierno cubano las condena

Las nuevas sanciones impuestas por EE.UU., en concreto por el Departamento de Estado, tienen como destinatarios al actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a familiares del presidente, a familiares del exmandatario Raúl Castro, al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.

Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta, residente actualmente en Madrid, se encuentran también en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (0FAC), acompañados de dos miembros de la familia del exmandatario Raúl Castro: el hijo, el coronel Alejandro Castro Espín, y su nieto, Alejandro Castro Calis.

Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Esta ronda de sanciones forma parte de la estrategia de presión que el Gobierno de Trump ejerce sobre Cuba para forzar cambios económicos y políticos en la isla.

Cuba rechaza las sanciones El Gobierno cubano condenó este jueves las nuevas sanciones financieras de EE.UU. y aseguró que toda acción dirigida a "construir un escenario de conflicto" está destinada al "fracaso". El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la "vil inclusión" de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es "la última muestra del plan intervencionista estadounidense" para presentar a La Habana "como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos". ““ "Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo", concluyó el ministro.

Bloqueo energético Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, en un ataque militar estadounidense en Venezuela, Trump impuso un bloqueo energético a Cuba que agravó su crisis económica. Los apagones se han sucedido en la isla, alcanzando al 70% del país a mediados de mayo. Las protestas se han extendido por toda Cuba, los ciudadanos reclaman la vuelta a una normalidad imposible de lograr a consecuencia de un bloqueo calificado de ilegal por parte de Naciones Unidas. 01.20 min Transcripción completa Corriente, corriente es el grito de guerra de los cubanos... ...artos de apagones y hasta 22 horas diarias en La Habana... ...y de hasta dos días seguidos en provincias a oscuras y a golpe de cacerolas reclaman Informan de ancianos postrados en la cama de comida que se echa a perder en las neveras con la escasez de alimentos que hay denuncian este jueves un 70% de la isla... ...se quedará sin corriente eléctrica... ...la víspera sufrieron otro apagón masivo los cubanos somos víctimas de la guerra económica y la persecución energética impuestas por Estados Unidos, denunciaba el presidente Díaz-Canel en un comunicado. El ministro de Energía advertía Que no tenemos absolutamente nada de diésel, absolutamente nada de fuel, prácticamente no tenemos ninguna reserva. Cuba podría considerar la propuesta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares de Estados Unidos para aliviar el bloqueo económico y energético impuesto por su gobierno Según la ONU es ilegal y contrario al derecho internacional y atenta contra los derechos fundamentales de los cubanos Cuba registra un récord de apagones y protestas El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" de la isla. Mientras la solidaridad internacional ha conseguido hacer llegar ayuda humanitaria a la isla. Una ayuda absolutamente insuficiente para paliar los grandes problemas de abastecimiento que sufren los cubanos.