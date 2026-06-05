EE.UU. impone nuevas sanciones financieras en Cuba y el Gobierno cubano las condena
- El presidente cubano, familiares de Raúl Castro y las Fuerzas Armadas, entre los sancionados
- Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales
Las nuevas sanciones impuestas por EE.UU., en concreto por el Departamento de Estado, tienen como destinatarios al actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a familiares del presidente, a familiares del exmandatario Raúl Castro, al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.
Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta, residente actualmente en Madrid, se encuentran también en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (0FAC), acompañados de dos miembros de la familia del exmandatario Raúl Castro: el hijo, el coronel Alejandro Castro Espín, y su nieto, Alejandro Castro Calis.
Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Esta ronda de sanciones forma parte de la estrategia de presión que el Gobierno de Trump ejerce sobre Cuba para forzar cambios económicos y políticos en la isla.
Cuba rechaza las sanciones
El Gobierno cubano condenó este jueves las nuevas sanciones financieras de EE.UU. y aseguró que toda acción dirigida a "construir un escenario de conflicto" está destinada al "fracaso".
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la "vil inclusión" de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es "la última muestra del plan intervencionista estadounidense" para presentar a La Habana "como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos".
"Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo", concluyó el ministro.
Bloqueo energético
Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, en un ataque militar estadounidense en Venezuela, Trump impuso un bloqueo energético a Cuba que agravó su crisis económica. Los apagones se han sucedido en la isla, alcanzando al 70% del país a mediados de mayo. Las protestas se han extendido por toda Cuba, los ciudadanos reclaman la vuelta a una normalidad imposible de lograr a consecuencia de un bloqueo calificado de ilegal por parte de Naciones Unidas.
Corriente, corriente es el grito
de guerra de los cubanos...
...artos de apagones y hasta 22 horas diarias en La Habana...
...y de hasta dos
días seguidos en provincias a oscuras y a golpe de cacerolas reclaman
Informan de ancianos postrados en la cama de comida
que se echa a perder en las neveras con la escasez de alimentos que hay
denuncian este jueves un 70%
de la isla... ...se quedará sin corriente
eléctrica...
...la víspera sufrieron otro apagón masivo
los
cubanos somos víctimas
de la guerra económica y la persecución energética impuestas por Estados
Unidos, denunciaba el presidente
Díaz-Canel en un comunicado.
El ministro de Energía advertía
Que no tenemos absolutamente nada de diésel, absolutamente nada de fuel,
prácticamente no tenemos ninguna reserva.
Cuba podría considerar
la propuesta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares de Estados
Unidos para aliviar el bloqueo
económico y energético impuesto por su gobierno
Según la ONU es ilegal y contrario al derecho internacional y atenta contra
los derechos
fundamentales de los cubanos
El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" de la isla. Mientras la solidaridad internacional ha conseguido hacer llegar ayuda humanitaria a la isla. Una ayuda absolutamente insuficiente para paliar los grandes problemas de abastecimiento que sufren los cubanos.
Acusación contra Raúl Castro
El Departamento de Justicia presentó además el mes pasado una acusación contra Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.
Cuba respondió a esta imputación del expresidente Raúl Castro tachando la maniobra de "acto despreciable e infame de provocación política".
En este contexto, Washington y La Habana han mantenido negociaciones discretas en las que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, uno de los nietos de Raúl Castro, conocido como "El Cangrejo", habría ejercido como uno de los interlocutores cubanos.
El Gobierno de Cuba insiste en que cualquier cambio en el país debe ser decidido por el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar contra la isla.