Cuba anuncia la eliminación de 92.000 puestos de empleo público pero asegura que no abandonará el socialismo

Cuba va a eliminar en las próximas semanas 92.000 puestos de trabajo público en Salud, Educación, Cultura y Deporte, ha informado este miércoles a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) el primer ministro, Manuel Marrero.

La decisión, incluida dentro del paquete de reformas para liberalizar y descentralizar la devastada economía nacional, es un "primer paso" en la aplicación de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que va a suponer la desaparición de varios ministerios.

Marrero ha explicado a los diputados que los puestos de trabajo afectados por esta reducción estaban en su mayoría vacantes en la actualidad. Ha agregado que en septiembre el resto de ministerios anunciarán los correspondientes recortes de plazas laborales en sus departamentos, aunque no ha dado cifras al respecto.