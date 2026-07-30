Cuba anuncia la eliminación de 92.000 puestos de empleo público pero asegura que no abandonará el socialismo
- Es el primer paso dentro del paquete de reformas para liberalizar y descentralizar la economía nacional
- El primer ministro ha asegurado que las reformas económicas no desviarán a la isla del socialismo
Cuba va a eliminar en las próximas semanas 92.000 puestos de trabajo público en Salud, Educación, Cultura y Deporte, ha informado este miércoles a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) el primer ministro, Manuel Marrero.
La decisión, incluida dentro del paquete de reformas para liberalizar y descentralizar la devastada economía nacional, es un "primer paso" en la aplicación de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que va a suponer la desaparición de varios ministerios.
Marrero ha explicado a los diputados que los puestos de trabajo afectados por esta reducción estaban en su mayoría vacantes en la actualidad. Ha agregado que en septiembre el resto de ministerios anunciarán los correspondientes recortes de plazas laborales en sus departamentos, aunque no ha dado cifras al respecto.
La mayor transformación del país
Marrero ha asegurado que todas las reformas económicas que están poniendo en marcha no desviarán a la isla del socialismo, pese a reconocer que supondrán la mayor transformación del país.
"Ratificamos que no nos estamos desviando de nuestro modelo socialista. Por el contrario, lo defendemos y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación", ha dicho el primer ministro cubano en torno a la controversia sobre si las reformas suponen, en la práctica, una transición hacia el capitalismo.
En este sentido, Marrero ha indicado que entre junio y julio se van a implementar 121 de las 176 reformas y que las restantes se aplicarán en los próximos meses.
El Consejo de Ministros aprobó en abril el Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado que preveía pasar de 27 a 20 organismos de la administración central, lo que supone la eliminación de varios ministerios.
Entre otros, la normativa plantea fundir el Ministerio de Economía y Planificación con el de Finanzas y Precios, el de Ciencia y Tecnología con el de Educación Superior, y el de Agricultura con el de Industrias Alimentarias.
Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, periodo en el que el producto interno bruto (PIB) de la isla se ha contraído un 15%, según cifras oficiales.
La situación se ha agravado de forma marcada a partir de enero pasado, cuando Estados Unidos redobló las presiones y sanciones sobre el país.