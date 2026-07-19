Colas eternas para cobrar una pensión de cuatro euros: los jubilados, los más perjudicados de la crisis en Cuba

La crisis energética ha paralizado Cuba. Los habitantes sufren apagones a diario, escasea la comida, el combustible y el dinero en efectivo. El sistema monetario también está al borde del colapso y los bancos no disponen de suficientes billetes para abonar a los jubilados sus exiguas pensiones.

Algunos perciben 3.000 pesos, que equivalen a cuatro euros, y se ven obligados a hacer largas colas. Desde este domingo, el Banco Central de Cuba permite que los pagos de las pensiones se hagan también a través de los comercios. Es una de las medidas implementadas para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo que golpea a la isla.

Los problemas para conseguir un billete son comunes a todos los cubanos, pero los principales afectados son los jubilados que solo tienen como fuente de ingresos su pensión y carecen de medios suficientes para realizar operaciones a través de Internet. La presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, anunció la medida este viernes y reconoció que la retirada de las pensiones “sobrepasa” la capacidad de las oficinas.

01.58 min Transcripción completa remesas al exterior y también el pago a proveedores La televisión cubana se hacía eco del nuevo problema para la economía de la isla. Cuba ya no podrá recibir ingresos por bienes y servicios extranjeros. Por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance, tales como Visa y Mastercard. A partir de ahora los intercambios en moneda extranjera solo podrán realizarse en efectivo con tarjetas prepago 100% cubanas como Clásica o Tropical y con otras tarjetas de débito internacionales como Mir y UnionPay. La orden representa otro golpe para la economía cubana y su ya diezmada industria turística, mientras la administración Trump intensifica las sanciones en un intento por derrocar al gobierno comunista de la isla. Sanciones dirigidas a empresas o entidades relacionadas con sectores estratégicos de la economía. Pero los realmente perjudicados son los cubanos, que cada día se enfrentan a un futuro más incierto. Felicia de la Caridad Álvarez reside en la Habana Vieja y sabe mucho de supervivencia Rara vez tiene agua o electricidad, la comida de su refrigerador se ha estropeado y ni siquiera su televisor funciona Llevamos seis meses sin agua. El agua es imprescindible, es una casa. Sin agua no eres nadie no fluye la vida las protestas son un hecho cotidiano en la isla cada noche se escuchan las caceroladas... ...aunque muchos asumen con resignación... ...la falta de energía eléctrica Se fue la luz, quedó. Me acuesto. Me siento allá afuera un rato. A coger fresco falta de energía afecta también a los servicios públicos. La recogida de basuras está interrumpida y los cubanos se organizan para limpiar sus calles Los residentes de La Habana hacen de la necesidad virtud. Diosmel vende artículos reciclados en las avenidas del centro. Todo ahora mismo, prácticamente todas estas cositas que tenemos aquí, todo es de la basura. Los cubanos somos luchadores, dice Omaira. Nosotros mismos hacemos que las cosas sucedan. Con lo poco que tenemos, sobrevivimos y seguimos adelante La crisis en Cuba se agrava: Visa y Mastercard dejan de operar en la isla

El colapso del sistema bancario es fruto además del fracaso del programa de bancarización que impulsó el Gobierno de Cuba hace tres años y que tenía por objeto la modernización de las entidades financieras. La iniciativa no consiguió sus objetivos y ahora se suman los problemas derivados de los cortes de electricidad.

Delgado además anunció que se pondrán en circulación billetes de 2.000 y 5.000 pesos para agilizar la operaciones en un momento en el que la inflación está disparada -en junio el incremento interanual fue de un 18,2% y de un 2,82% mensual- y además se incentivará el uso de pagos digitales para sortear la falta de billetes.