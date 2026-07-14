Cuba, al borde del colapso, sufre su tercer apagón en nueve días

El sistema eléctrico de Cuba ha sufrido este martes un nuevo colapso, lo que supone un tercer apagón nacional en nueve días. La isla sufre la escasez de petróleo tras el bloqueo de EE.UU.

"Se ha producido una desconexión total del sistema eléctrico", comunicó el Ministerio de Energía de Cuba en redes sociales. Los frecuentes cortes de luz se producen en un contexto en el que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos ha paralizado la ya obsoleta infraestructura energética de la isla.

Hace solo cuatro días el país caribeño ya sufrió el corte total de la electricidad. En total, en 2026, se han producido cinco apagones eléctricos de alcance nacional.

En el Estado viven 9,6 millones de personas que se enfrentan a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impedir la llegada de petróleo. El republicano tomó esta decisión después del secuestro en Venezuela del líder Nicolás Maduro el 3 de enero. Cuba era el principal destino del combustible venezolano.

Venezuela era el principal proveedor de combustible de Cuba, y la posterior presión estadounidense también llevó a México a suspender los envíos de petróleo a la isla. Los constantes cortes de energía han avivado las crecientes tensiones sociales, provocando protestas esporádicas con cacerolazos en La Habana la semana pasada, tras el apagón nacional.